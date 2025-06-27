"Patriot Украине не видать". Чем закончился саммит НАТО

Полковник Ходаренок: страны НАТО соревновались в низкопоклонстве перед Трампом

В Гааге завершился очередной саммит НАТО, проходивший с 24 по 25 июня. В нем участвовали делегации 32 государств-членов. В заключительной декларации саммита Россию назвали "долгосрочной угрозой", а Украине в очередной раз не обещали членства. Какие главные угрозы для НАТО назвали на саммите, что будет с поддержкой Киева и как на атмосферу мероприятия повлияло присутствие Дональда Трампа - рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как было заявлено в Гааге, союзники по НАТО встретились в Нидерландах, чтобы принять решения, которые «сделают НАТО еще более сильным, справедливым и смертоносным альянсом. Мы живем в более опасном мире, и это критический момент для нашей безопасности».

На саммите рассмотрели целый ряд вопросов, стоящих перед Североатлантическим союзом: сосредоточились на сдерживании и обороне. Участники заверили, что НАТО располагает ресурсами, силами и возможностями для противостояния любой угрозе.

Главные угрозы НАТО

Саммит завершился принятием заключительной декларации, включающей следующие пункты:

- все государства-члены согласны с новым целевым показателем расходов на оборону в размере 5% ВВП (было 2%);

- страны - участники НАТО подтверждают непоколебимую приверженность статье 5 Вашингтонского договора;

- Североатлантический альянс обязуется продолжать оказывать поддержку Украине: «союзники подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и с этой целью будут делать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников».

Что касается статьи 5 Устава НАТО, то дословно по этому поводу в заключительной декларации говорится следующее: «Мы, главы государств и правительств стран Североатлантического союза, собрались в Гааге, чтобы вновь подтвердить нашу приверженность самому сильному в истории союзу - НАТО, а также трансатлантическим связям. Мы вновь подтверждаем нашу нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех. Мы по-прежнему едины и преисполнены твердой решимости защищать миллиард наших граждан, оборонять Североатлантический союз и отстаивать нашу свободу и демократию».

Пожалуй, самое главное, что прозвучало в тексте итоговой декларации - Россия представляет собой долгосрочную угрозу альянсу.

Особой новизны в этом заявлении, по большому счету, нет. Еще в 2022 году в Мадриде была опубликована новая Стратегическая концепция НАТО. В этом документе Россия определяется как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности членов НАТО», а также впервые рассматриваются Китай и вызовы безопасности интересам и ценностям членов НАТО, которые бросает Пекин.

Что характерно - в заключительной декларации альянса нет каких-либо жестких формулировок, касающихся СВО и России в целом, которые отмечались в документах предыдущего саммита НАТО.

Помощь Украине

На пресс-конференции в ходе саммита президента США спросили о возможных поставках Украине зенитных ракетных систем Patriot. Ничего конкретного по этому поводу Дональд Трамп так и не сказал, уходя от конкретных формулировок.

Скорее всего, ни поставок, ни продаж ЗРС Patriot, а тем более передачи зенитных управляемых ракет Киеву в ближайшее время не будет. И, скорее всего, это будет связано с необходимостью усиления боевых возможностей противовоздушной/противоракетной обороны Израиля.

Конфликт Израиля и Ирана показал, что Иерусалим в принципе располагает вполне боеспособной системой ПРО/ПВО. В то же время в ходе боевых действий территория еврейского государства подверглась столь интенсивным ударам оперативно-тактических баллистических ракет Ирана, которую вряд ли предполагали до войны.

Можно не сомневаться, в ближайшее время израильские власти примут все возможные меры по усилению ПРО/ПВО государства. А это потребует поставок Армии обороны Израиля и новых зенитных ракетных систем, и резкого увеличения количества ракет/противоракет на стартовых позициях.

Так что ЗРС Patriot (а тем более поставок зенитных управляемых ракет) в ближайшее время Украине не видать.

Что касается обязательств Североатлантического альянса по поддержке Украине и прямых взносам в ее оборону и оборонную промышленность, то вопрос, как обычно, заключается в объемах и сроках. Уверенности в том, что объемы этих поставок в ближайшее время резко возрастут, в Киеве нет. Без Соединенных Штатов европейским государствам-участникам эту задачу, как известно, не решить. А Вашингтон по этому поводу пока воздерживается от конкретных заявлений.

И как это было и раньше, в обороне Украины в настоящее время существуют две большие уязвимости: пути подвоза материальных средств (коммуникации от западной границы до переднего края, по которым осуществляются поставки вооружения и военной техники со стороны Запада) и комплектование ВСУ личным составом. Скорее всего, усилия ВС РФ в ближайшее время будут концентрироваться именно на этих слабых местах в обороноспособности Украины.

Общую тональность саммита НАТО в Гааге, наверное, можно выразить одним предложением - государства-участники альянса соревновались в низкопоклонстве перед президентом США, но всех превзошел (и в этой номинации за ним, безусловно, первое место) генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Выступая на саммите НАТО в Гааге, генсек подобострастно сравнил Трампа с папочкой, разнимающим детей, подравшихся на школьном дворе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок