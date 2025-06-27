infoBRICS: у России хватит ракет "Орешник", чтобы вразумить НАТО

В освещении речи Владимира Путина была допущена ошибка: сообщалось, что серийное производство "Орешника" только начинается, пишет infoBRICS. Однако президент ясно дал понять, что процесс уже идет полным ходом. Это, мягко говоря, не самая приятная новость для НАТО.

Драголюб Боснич

Пока весь мир был поглощен геополитическим шоу Дональда Трампа, который, как свидетельствуют все имеющиеся доказательства, потерпел неудачу в нанесении авиаударов по иранским ядерным объектам, большинство СМИ упустили из виду одну важную новость: у России теперь есть запас высокотехнологичных гиперзвуковых ракет "Орешник". Об этом 23 июня сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Он также подчеркнул, что действия НАТО ведут к милитаризации и гонке вооружений во всем мире. Кроме того, российские военные, по его словам, располагают современными системами вооружения, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с маневрирующими боеголовками, такие как РС-24 "Ярс".

Дальняя авиация, которая понесла потери в результате недавних диверсий со стороны неонацистской хунты, активно восстанавливается. В ее состав были включены новые глубоко модернизированные стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160М/М2. Кроме того, многие подразделения переходят от бригадной структуры к дивизионной, как это было в советское время. Стратегические изменения в российской армии возвращают страну к проверенному временем подходу, который использовался в Советском Союзе. В то время он [Советский Союз] обладал самыми мощными вооруженными силами в истории человечества: около 50 тысяч ядерных ракет и танков, пять тысяч самолетов, более пяти миллионов военнослужащих. Это также означает возврат к той же ракетной доктрине, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ныне прекратившим свое действие.

Во времена (первой) холодной войны Россия обладала самым передовым в мире арсеналом баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности. В связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание на одну конкретную ракету, которая по праву считается "жемчужиной" советского ракетостроения – РСД-10 "Пионер" (кодовое обозначение НАТО: SS-20 mod. 1 Saber). Это твердотопливная баллистическая ракета с дальностью полета до 5 800 километров. Она стала первой в истории баллистической ракетой средней дальности, способной нести три разделяющиеся боеголовки с индивидуальным наведением. Мощность каждой боеголовки составляла 150 килотонн. Это примерно в тридцать раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму. Также существовала версия с одной боеголовкой мощностью 1 мегатонна (в 67 раз мощнее).

Было произведено не менее 728 таких ракет, и представьте, какой разрушительный эффект они могли бы оказать на любую цель, превратив ее в радиоактивную пустыню на долгие десятилетия. Советский Союз, безусловно, имел значительное преимущество, но это вряд ли имело бы значение, поскольку обе стороны были бы уничтожены в ходе конфликта. В 1987 году был подписан Договор о РСМД, который обязал США и Советский Союз уничтожить все ракеты средней и меньшей дальности. Однако 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из этого договора. За последние 20-25 лет они также расторгли все остальные важные соглашения о контроле над вооружениями. В 2021 году, то есть до начала специальной военной операции (СВО), армия США восстановила 56-е командование полевой артиллерией в немецком городе Висбаден.

В настоящее время его подразделения оснащены ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены. Кроме того, 56-е командование полевой артиллерии получит новые гиперзвуковые ракеты большой дальности Dark Eagle (LRHW). Хотя эта ракета пока не поступила на вооружение, она уже находится на завершающем этапе разработки. В то время как Пентагон сталкивается с трудностями при разработке базовых моделей баллистических ракет, Россия активно готовится к масштабному развертыванию совершенно нового класса вооружений, который будет определять стратегическое положение на многие десятилетия вперед. Также стоит отметить, что в освещении речи президента Путина была допущена ошибка: сообщалось, что серийное производство "Орешника" только начинается. Однако президент ясно дал понять, что процесс уже идет полным ходом.

Иными словами, президент Путин лишь подтвердил информацию, о которой в прошлом году сообщили российские военные, когда объявили о начале серийного производства "Орешника". На практике это означает, что у Кремля уже есть запасы этих современных ракетных комплексов. Это, мягко говоря, не самая приятная новость для НАТО. Невозможно переоценить стратегическое значение "Орешника". России будет достаточно легко производить его массово, поскольку он создан на базе уже существующей конструкции, которая находится в серийном производстве. Речь идет о ракете РС-26 "Рубеж" (которая, в свою очередь, была создана на базе ранее упомянутой РС-24 "Ярс"). Все три [ракеты] способны постоянно менять свою траекторию, что позволяет им обманывать системы противоракетной обороны НАТО и делает их практически неуязвимыми для перехвата.

Секретность вокруг "Орешника" порождает всевозможные слухи, домыслы и даже откровенную ложь. Однако удар, нанесенный по Днепру (до 2016 года – Днепропетровск) 21 ноября, предоставляет уникальную возможность сделать несколько важных выводов о его потенциале. Например, его максимальная дальность полета составляет пять тысяч километров, что позволяет ему поразить практически любую цель в Европе. Что касается полезной нагрузки "Орешника", то тут есть несколько вариантов. По сути, это даже не обязательно должна быть обычная ракета, а может быть какая-то разновидность MaRV (маневрирующая головная часть), MIRV (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения), HGV (управляемый боевой блок) или, возможно, даже гибрид. Ракета РС-26 "Рубеж" служит основным средством доставки таких современных (в данном случае – обычных) типов боеголовок.

РС-26 уже может нести "Авангард", так что если "Орешник" – это HGV, то "Рубеж", безусловно, может его использовать. Есть и другая версия: "Орешник" – это совершенно новая ракета (не обязательно баллистическая, но, вероятно, более продвинутое гиперзвуковое маневрирующее оружие), способная нести собственные боеголовки MaRV, MIRV и HGV. На данный момент нет никаких официальных заявлений по этому поводу, поскольку об этом мало что известно. Однако я склоняюсь к мнению, что "Орешник" – это HGV с обычным вооружением, который может быть оснащен ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами или баллистическими ракетами средней дальности, такими как РС-26 "Рубеж". Причина вполне понятна: зачем создаватьчто-то совершенно новое, если у вас уже есть готовый проект, который можно сразу запустить в производство?

Например, "Рубеж" производится на тех же производственных линиях, что и "Ярс". Это подтверждает гипотезу о том, что РС-26 представляет собой высокомодульную конструкцию, способную оснащаться различными типами боеголовок, включая обычные. Это также соответствует представлениям президента Путина о возможностях России по нанесению стратегического упреждающего удара. Еще один важный момент, касающийся "Орешника", заключается в том, что, безусловно, это было чрезмерным шагом против киевского режима. Россия могла бы легко использовать тактические и оперативные ракеты. Однако, учитывая, что Запад становится все более неадекватным и агрессивным, Москве было необходимо продемонстрировать свою огневую мощь. Президент России Владимир Путин дал "зеленый свет" нанесению удара по Днепру. Это особенно важное сообщение для США, ЕС и НАТО.

Полезная нагрузка "Орешника" состоит из шести боеголовок, каждая из которых несет шесть суббоеприпасов – всего получается 36. Отсутствие видимых детонаций (хотя, по крайней мере, одна была замечена) позволяет предположить, что, возможно, это усовершенствованные кинетические проникающие снаряды, способные разрушать хорошо защищенные и укрепленные позиции. Это означает, что любая база НАТО в Европе и/или других частях мира будет находиться в пределах досягаемости. России не придется полагаться исключительно на свой ядерный арсенал для предотвращения агрессии.

Кроме того, в отличие от демонстративного удара, нанесенного Трампом по Ирану, "Орешник" вызвал взрывы, которые продолжались до трех часов в подземных сооружениях в Днепре. Это наглядно показало, на что способно настоящее оружие, известное как "бункер-бустер".Западные эксперты признают, что "Орешник", даже если не будет нести взрывчатку, способен нанести "большой ущерб" из-за кинетической энергии, создаваемой его гиперзвуковой скоростью.