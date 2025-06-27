МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания

МС-21 с новыми российскими системами приступил к сертификационным испытаниям

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе".

Ранее, 7 мая, опытный образец частично импортозамещенного самолета МС-21 совершил первый беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в Жуковском.

"Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех") с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование", - сообщили в "Ростехе".

На лайнере установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.