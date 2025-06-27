Коммерческая миссия Ax-4 прибыла на МКС

НАСА: Коммерческая миссия Ax-4 с четырьмя члена экипажа прибыла на МКС

Коммерческая миссия Axiom Mission 4 (Ax-4) с четырьмя членами экипажа прибыла на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Стыковка пилотируемого космического корабля Crew Dragon с МКС состоялась сегодня, 26 июня, в 13:31 (по московскому времени). На борту аппарата находятся американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу.

На МКС экипаж миссии Ax-4 пробудет до двух недель.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки комплекса 39А Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида (США) 25 июня.

Соответствующий пуск был утвержден НАСА.

Ранее старт Ax-4 неоднократно переносился.