Завершились испытания последнего американского корабля типа "Индепенденс"

Компания Austal USA завершила приемочные испытания корабля прибрежной зоны LCS-38 "Пирр" (Pierre). Как уточняет Navy Recognition, это 19-й и последний корабль типа "Индепенденс", построенный для ВМС США.

После завершения испытаний, которые проходили в Мексиканском заливе, "Пирр" вернулся на верфь Austal USA в Мобиле (штат Алабама).

Корабль прибрежной зоны "Пирр", США Austal USA

В рамках приемочных испытаний проведена комплексная оценка систем корабля, включая двигательную установку, навигационное оборудование, датчики и вооружение. По словам представителей Austal USA, для успешного прохождения данного этапа требуется координация между несколькими отделами. Испытания подтвердили, что системы корабля функционируют в соответствии с эксплуатационными требованиями американских ВМС, что открывает путь для официальной передачи флоту и ввода в строй.

Ожидается, что "Пирр" поставят ВМС в ближайшие недели, после чего он будет базироваться в Сан-Диего.

LCS-38 заложили в июне 2023 года, спустили на воду в августе 2024 года.

Полное водоизмещение корабля класса "Индепенденс" достигает 3104 тонн, длина корпуса – 127,4 метра, ширина – 31,6 метра, осадка – 4,27 метра.

Пропульсивная система включает две газовые турбины, два дизельных двигателя, четыре дизельных генератора, четыре водометных движителя и винторулевую колонку. Заявляется, что корабль способен развивать скорость свыше 40 узлов. Дальность плавания – 4300 морских миль при скорости 20 узлов.

Стандартный экипаж состоит из 40 человек личного состава, включая восемь офицеров. Предусмотрено размещение 35 человек дополнительного персонала.

В арсенале корабля – 57-мм пушка Mk.110, пусковая установка зенитных ракет RIM-116 на 11 ячеек и четыре 12,7-мм пулемета.

На борту могут разместиться два многоцелевых вертолета MH-60R/S "Сихок".

Американские ВМС инициировали программу постройки кораблей прибрежной зоны класса LCS в 2002 году. Конструкция Austal, основанная на коммерческих паромах-тримаранах, была выбрана для четных кораблей в серии, в то время как однокорпусный вариант от Lockheed Martin использовался для производства нечетных кораблей типа "Фридом".

Производство кораблей типа "Индепенденс" с самого начала столкнулось со множеством проблем. Первые два корабля, "Индепенденс" и "Коронадо", вывели из эксплуатации раньше срока, в 2021-м и 2022-м годах, из-за технических проблем и высокой стоимости эксплуатации. ВМС США сообщили о трещинах в корпусах шести кораблей, вызванных уязвимостью конструкции при функционировании на высоких скоростях при волнении моря выше 2,4 метра.

Несмотря на эти проблемы, при постройке последующих кораблей были внедрены различные усовершенствования, и на данный момент 16 кораблей типа "Индепенденс" остаются на службе.