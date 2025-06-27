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Киев не должен расплачиваться за триумф Трампа в НАТО (The Telegraph UK, Великобритания)

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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Telegraph: Трамп добился от НАТО всего, чего хотел — за счет Европы и Украины

Зеленский говорит, что доволен саммитом НАТО, но на деле Киев ничего не получил, пишет The Telegraph. Коммюнике не содержит резкой критики в адрес России, о вступлении в альянс Украины не упоминается. Это результат давления со стороны Трампа, который добивается от блока совсем другого.

Это бесспорное достижение, но непредсказуемость американского президента не дает никаких гарантий.

Лесть и творческий подход перед саммитом НАТО окупились сполна, когда Дональд Трамп после нескольких месяцев двусмысленных намеков заявил, наконец, о приверженности Пятой статье о коллективной обороне. "Я поддерживаю ее, поэтому я здесь. Если бы не поддерживал, то и не приехал бы", — заявил он. Президент США прибыл в Гаагу под рукоплескания генсека НАТО Марка Рютте, который расхвалил его за якобы сорванную ядерную программу Ирана и последовавшее за этим перемирие этой страны с Израилем.

Также Трампу приписывают заслугу в резком увеличении оборонных расходов стран НАТО — до 5% ВВП, хотя в эту цифру и включены сомнительные невоенные статьи вроде "устойчивой" энергетики. Прежние американские президенты безуспешно пытались заставить союзников тратить больше и перестать перекладывать основное бремя на США. Но успеха добился лишь Трамп — отчасти благодаря угрозе со стороны России (в Москве неоднократно заявляли, что Россия не угрожает странам НАТО и что подобные утверждения — лишь пропагандистский трюк, — прим. ИноСМИ).

Это серьезное достижение, и его нельзя недооценивать. Трамп заявил, что новые расходы добавят триллион долларов в год в оборонные бюджеты. Кроме того, НАТО смягчила позицию по Украине, открыв путь для нового дипломатического рывка Трампа — убедить Владимира Путина согласиться на перемирие и возможные мирные переговоры.

Совместное коммюнике уже не содержит столько резкого, как раньше, осуждения действий России. Хотя Кир Стармер настаивает, что позиция НАТО "не изменилась", ее тон явно смягчился. Украину присоединиться к альянсу не пригласят.

Кампания по возвращению Трампа в лоно НАТО после периода сомнений в позиции США увенчалась успехом — по крайней мере, пока. Однако из-за непредсказуемости американского президента никаких гарантий нет.

И все же его главная претензия — мол, Европа недостаточно вкладывает средств в собственную оборону — была частично удовлетворена, позволив ему заявить о победе, даже если новые расходы во многом фиктивны. Испания, единственная отказавшаяся от 5% [военных расходов от объема ВВП], получила угрозы компенсационных пошлин.

Что касается Украины, то Владимир Зеленский заявил об "удовлетворенности" итогами саммита. Но, несмотря на ритуальные заверения в поддержке, рассчитывать на передышку его переживающей неспокойные времена стране по-прежнему не приходится.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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