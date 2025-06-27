Медведев заявил, что когда страна воюет, должна воевать и партия

По словам председателя "Единой России", помощь фронту с поставками вооружения стала для партии привычной

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Гуманитарная миссия "Единой России" стала уже для партии привычной, как и помощь фронту с поставками вооружения. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, "когда страна воюет, то и партия воюет".

Говоря о гуманитарной миссии партии и доставке от ЕР вооружения для российских войск, Медведев заявил, что эта задача стала для партии уже привычной. "Местами она сложная и печальная. Причем она распадается на две составляющие - чисто гуманитарная, когда помогают, доставляют, лечат. Но и помощь фронту. Казалось бы, эта задача для нашей партии совсем не привычная, но она нормальная. Когда страна воюет, то и партия воюет. И это абсолютно правильно", - заявил он на заседании генсовета.