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ТАСС

Медведев заявил, что когда страна воюет, должна воевать и партия

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Зампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости Екатерина Штукина

По словам председателя "Единой России", помощь фронту с поставками вооружения стала для партии привычной

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Гуманитарная миссия "Единой России" стала уже для партии привычной, как и помощь фронту с поставками вооружения. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, "когда страна воюет, то и партия воюет".

Говоря о гуманитарной миссии партии и доставке от ЕР вооружения для российских войск, Медведев заявил, что эта задача стала для партии уже привычной. "Местами она сложная и печальная. Причем она распадается на две составляющие - чисто гуманитарная, когда помогают, доставляют, лечат. Но и помощь фронту. Казалось бы, эта задача для нашей партии совсем не привычная, но она нормальная. Когда страна воюет, то и партия воюет. И это абсолютно правильно", - заявил он на заседании генсовета. 

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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