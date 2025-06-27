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В «Ростехе» назвали недостатки тяжелых БМП

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости.

«Ростех»: Защищающая от дронов БМП будет тяжелее танка

Тяжелая боевая машина пехоты (БМП), которая сможет защитить экипаж и десант от дронов-камикадзе, будет тяжелее танка. Недостатки такой техники назвал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, машина, которая сможет выдерживать многократные попадания противотанковых ракет и FPV-дронов, будет больше американской БМП Bradley. При этом Оздоев подчеркнул, что «Брэдли» могут вывести из строя одним-двумя попаданиями, несмотря на наличие динамической защиты BRAT.

«Для того чтобы броня тяжелой БМП с динамической защитой и другими дополнительными экранами действительно отражала неоднократные попадания, такой машине потребуется масса порядка 60 тонн. Это больше, чем у основного танка», — сказал собеседник издания.

Представитель «Ростеха» добавил, что тяжелой БМП потребуется усиленная ходовая часть, мощный двигатель и сложная трансмиссия. Однако даже такая БМП не обеспечит гарантированную защиту в современном конфликте.

В мае наводчик-оператор боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» рассказал, что БМПТ выдержала восемь попаданий дронов-камикадзе и два удара противотанковыми управляемыми ракетами в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
БМПТ Рамка-99
Компании
Ростех
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