Конца конфликту не видно, а экономика Украины балансирует на грани (The Washington Post, США)

WP: надежд на экономическое развитие Украины в условиях конфликта нет

Победа Дональда Трампа на выборах породила надежды на как минимум прекращение огня на Украине уже в этом году, однако конфликт, похоже, лишь обостряется, пишет WP. При этом бизнес как зарубежный, так и внутренний шаг за шагом покидает страну.

Дэвид Стерн (David Stern)

Киев — На саммите НАТО на этой неделе президент Дональд Трамп выразил некоторое недоумение тем, что боевые действия между Украиной и Россией по-прежнему продолжаются, признав, что с президентом России Владимиром Путиным “непросто”.

“Он вообще меня удивляет: я думал, что мы легко решим этот вопрос”, — признался Трамп на пресс-конференции в среду, добавив, что конфликт между Украиной и Россией оказался “сложнее других войн”.

Надежду на скорый мир с выходом на арену Трампа разделяли и многие украинцы, однако она разбивается о суровую реальность: вопреки усилиям США, конфликт может затянуться на годы и утянуть за собой на дно разваливающуюся экономику.

На данный момент экономика Украины еще держится — пусть и при значительной поддержке Запада. Однако, по словам чиновников и аналитиков, есть риск, что для дальнейшего развития финансовой помощи не хватит. Единственный крупный инвестиционный план на горизонте — недавно подписанное соглашение с США о разработке недр Украины — еще только в зачаточном состоянии.

После речей Трампа о скором завершении конфликта предприниматели на Украине и за ее пределами были готовы воспользоваться долгожданным мирным дивидендом и заняться восстановлением страны. В некоторых кругах воцарился оптимизм, а цены на государственные облигации Украины в середине февраля достигли пика.

Но эти надежды пошли прахом, когда внимание Трампа переключилось на другие конфликты (хотя он и пообещал в среду позвонить Путину и разобраться) и когда российские войска принялись бомбардировать украинские города с удвоенной силой (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ).

После этого лидеры делового мира и украинские чиновники решительно поумерили свои ожидания.

“Все экономические прогнозы отталкивались оттого, что прекращение огня наступит где-то в середине 2025 года”, — сказал высокопоставленный чиновник президентской администрации, говоривший на условиях анонимности, поскольку не уполномочен общаться с журналистами.

Теперь, сказал он, “положительное влияние на экономику” в этом году “больше не рассматривается”, хотя надежды на 2026 год еще не угасли. Украинские чиновники говорят, что основное внимание уделяется мерам, которые предстоит предпринять, чтобы остаться на плаву.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил странам “Семерки” на саммите в Канаде, что “жизненно необходимо”, чтобы западные союзники Киева предоставили Украине 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки, “чтобы обеспечить стойкость нашей страны и возможность продолжать борьбу”.

В настоящее время западные союзники Украины покрывают невоенные расходы страны — включая пенсии, здравоохранение и образование — удерживая проценты с замороженных российских активов за рубежом.

Однако в следующем году эта поддержка покроет лишь половину из 40 миллиардов долларов, необходимых стране по словам Зеленского, говорят украинские чиновники.

Министр финансов Сергей Марченко заявил парламенту в этом месяце, что страна должна быть готова вести боевые действия до конца 2026 года. Как бы то ни было, правительству, возможно, придется урезать государственный бюджет на миллиарды.

“Это серьезные цифры”, — подчеркнул Марченко.

Пересчет предстоит и таким институтам, как Международный валютный фонд, который предоставил Украине порядка 16 миллиардов долларов с начала боевых действий. В его последнем докладе отмечалось, что “базовый сценарий по-прежнему исходит из того, что конфликт завершится в последние месяцы этого года”.

“Если эти предположения рухнут, у МВФ будут проблемы, — предупредил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. — Поддержка США отсутствует как таковая. Европейская поддержка ограничена— она выделяется на год, а расходы могут вырасти. В этих сценариях нет стабильности”.

“Почти не осталось того, что можно сократить, — сказал бывший глава департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук. — Мы же не можем сократить образование или здравоохранение! В 2025 году правительство не увеличило минимальную заработную плату. Доходы госслужащих выросли лишь незначительно. Возможностей для сокращения расходов в этих областях очень мало или нет совсем”.

Скорее всего, экономика Украины “выкарабкается” с ростом менее 3% в этом году и в следующем, сказал Ваврищук: “Но учитывая всю совокупность факторов, картина не очень обнадеживающая”.

Международные и украинские предприниматели в Киеве заявили, что возлагали надежды на скорый успех Трампа, но теперь понемногу приспосабливаются к обстоятельствам. Хотя мало кто за пределами ключевых секторов предвкушает прибыль, они пока не покидают страну.

Многие сократили расходы до минимума и вложили дивиденды в поддержание своего бизнеса на Украине.

“Все наши инвестиции, действующие и запланированные, осуществляются сугубо за пределами Украины, — сказал один известный украинский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным в силу деликатности вопроса. — На Украине мы занимаемся лишь обслуживанием”.

“Наша оценка, лично моя и моей компании, заключается в том, что мы проживем в этой ситуации еще три года, — сказал он. — Мы строим бизнес-план на год, но смотрим максимум на месяц”.

Международные организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, выделяют средства для проектов на Украине, однако частные инвесторы держатся в стороне, опасаясь за безопасность.

“Мы не можем собрать необходимые средства, — посетовал один западный бизнесмен, работающий в Киеве, также пожелавший остаться неназванным. — Мы обсуждали вопросы с частными инвесторами. Но они говорят: “Хорошо, интересно. Мы бы хотели рассмотреть вопрос поближе и инвестировать, но лишь после прекращения огня””.

Поскольку Россия обстреливает украинские города и продвигается на запад, безопасность и дальнейший ход конфликта — главные вопросы для тех, кто работает на Украине.

“Темпы отступления подрывают уверенность деловых кругов и их готовность делать инвестиции: разумеется, все следят за ежедневными сводками о том, сколько квадратных километров мы потеряли, — сказал он. — Ракеты и атаки беспилотников наносят урон предприятиям, обескураживают население, толкают людей в эмиграцию и мешают работе коммунальных услуг — того же электроснабжения”.

Но есть и светлые пятна. Банковский сектор Украины показал удивительную стойкость — это заслуга Национального банка страны и результат ключевых реформ, проведенных до начала спецоперации, говорят чиновники и аналитики.

Возобновляемая энергия и биотопливо процветают. А военное производство страны выросло настолько стремительно, что украинские чиновники теперь даже задумались о том, чтобы наладить экспорт. Зеленский сообщил журналистам в пятницу, что страна привлекла для оборонной промышленности около 43 миллиардов долларов как внутри страны, так и из-за рубежа, и теперь планирует запустить линии по производству оружия в Европе.

В перспективе сильнейший импульс может придать соглашение с США о разработке нефти, газа, полезных ископаемых и других ресурсов страны. После бурных многомесячных переговоров, едва не сорвавшихся из-за пылкой перепалки между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете, парламент Украины ратифицировал соглашение в мае.

“Для Украины это действительно огромная возможность, — сказал один высокопоставленный чиновник. — Никто не воспринимает это соглашение как навязанное или кабальное. Мы отстаивали свои интересы на каждом этапе переговоров”.

Но дьявол кроется в мелочах, предупреждают некоторые аналитики. Два дополнительных соглашения, в которых излагаются “все технические подробности бессрочных обязательств Украины”, не были обнародованы, подчеркнула депутат оппозиционной партии “Европейская солидарность” Ирина Геращенко у себя в соцсетях за несколько дней до ратификации.

В итоге сделка откроет “огромные возможности”, убежден бывший чиновник Национального банка Ваврищук.

“Работа еще не завершена, — заключил он. — Мы все еще находимся в точке, откуда мы можем двинуться в любом направлении. И все зависит от того, как поступит украинское правительство и как будут действовать украинские власти”.