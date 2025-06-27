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Военное обозрение

Летающая штурмовая винтовка: индийская компания представила беспилотник с автоматом AK-203

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская оборонная компания BSS Alliance представила прототип беспилотника, оснащённого автоматом АК-203 российско-индийского производства. Как пишет портал Defense News, эта разработка может изменить тактику ведения боя, предоставив войскам мобильную огневую платформу, способную действовать без риска для жизни солдат.

В маетриале говорится, что дрон, представленный индийским разработчиком, сочетает в себе проверенную надёжность автомата Калашникова с современными беспилотными технологиями.

Авторы статьи напоминают, что АК-203, выпускаемый совместным предприятием в Амети, использует патрон 7,62×39 мм, что обеспечивает совместимость с существующими арсеналами индийской армии.

Касательно самого БПЛА, конструкторы решили несколько технических задач, связанных с установкой огнестрельного оружия на дрон. Система оснащена стабилизированной платформой, компенсирующей отдачу при стрельбе, и дистанционным механизмом управления огнём. Оператор получает изображение с HD-камер и тепловизоров, что позволяет вести прицельную стрельбу в реальном времени.

Беспилотник выполнен по мультироторной схеме, что обеспечивает манёвренность в городских условиях и возможность зависания на позиции.

Предполагается, что такие аппараты смогут применяться в антитеррористических операциях, при охране границ и сопровождении военных колонн. В перспективе возможно создание роев таких дронов, действующих в единой сети.


Напоследок в статье подчёркивается, что на данном этапе разработка сталкивается с рядом сложностей, включая ограниченное время полёта из-за веса полезной нагрузки и необходимость точного распознавания целей. Однако сам факт появления такого прототипа свидетельствует о растущих возможностях индийского оборонного сектора.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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