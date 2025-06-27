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ЦАМТО

SRC поставит Катару системы противодействия БЛА FS-LIDS

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Самоходные варианты американского комплекса для борьбы с беспилотными летательными аппаратами FS-LIDS (Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft System Integrated Defeat System) (Howler C-UAS) в исполнениях на шасси бронированной машины M-ATV (4x4) и
Самоходные варианты американского комплекса для борьбы с беспилотными летательными аппаратами FS-LIDS (Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft System Integrated Defeat System) (Howler C-UAS) в исполнениях на шасси бронированной машины M-ATV (4x4) и военного грузового автомобиля FMTV (6x6).
Источник изображения: Raytheon

ЦАМТО, 26 июня. Компания SRC, Inc. поставит комплект систем противодействия БЛА в соответствии с подписанным правительствами США и Катара соглашением на сумму 1 млрд. долл. в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Это первая экспортная продажа стационарной системы защиты от низколетящих малоскоростных малоразмерных БЛА FS-LIDS (Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aircraft System Integrated Defeat System), разработанной для СВ США.

Как заявлено, SRC разработала технологию LIDS для обнаружения, сопровождения, идентификации и поражения беспилотных летательных аппаратов, которые представляют собой все большую угрозу в современных вооруженных конфликтах.

В рамках соглашения с Катаром SRC впервые поставит зарубежному заказчику критически важные технологии, которые обеспечивают обнаружение угроз и возможность радиоэлектронной борьбы. Данные технологии позволяют создать на стационарных объектах многоуровневую систему обороны, обеспечить ситуационную осведомленность и реагирование на угрозы в режиме реального времени.

Включение LIDS в заключенное межправительственное соглашение с Катаром подчеркивает оперативное реагирование заказчика на проблему растущей угрозы беспилотных систем для важных объектов инфраструктуры.

FS-LIDS представляет собой комплексное решение, в состав которого входят системы обнаружения БЛА нескольких типов (РЛС, ЭО/ИК камеры и др.), а также средства поражения, включая беспилотные перехватчики и средства РЭБ. Комплекс обеспечивает быстрое обнаружение и нейтрализацию БЛА. LIDS позволяет оперативно интегрировать новые датчики и перехватчики, адаптируясь к меняющимся угрозам. Модульная конструкция обеспечивает возможность применять ее как в стационарной, так и в мобильной конфигурации.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" стационарных систем борьбы с маловысотными низкоскоростными малоразмерными БЛА FS-LIDS, а также сопутствующего оборудования на сумму до 1 млрд. долл.

Правительство Катара запросило поставку 10 стационарных систем FS-LIDS, в том числе: 200 перехватчиков "Койот" Блок.2, пусковых установок "Койот"; радиоэлектронной системы противодействия БЛА (CUAEWS); многофункциональных РЛС Ku-диапазона (KuMRFS); системы командования и боевого управления ПВО (FAAD C2), а также другого оборудования и услуг.

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Катар
США
Проекты
БПЛА
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