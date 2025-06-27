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Maxar запустила службу непрерывного доступа к спутниковым разведданным

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Фото: Isaac Watson / NASA / Globallookpress.com
Фото: Isaac Watson / NASA / Globallookpress.com.

Компания Maxar запустила службу непрерывного доступа к спутниковым разведданным

Компания Maxar Intelligence запустила новый продукт Sentry, открывающий пользователям непрерывный доступ к спутниковым разведданным. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках Sentry предлагается осуществлять «постоянный мониторинг» заданной площадки поверхности Земли. Издание отмечает, что предоставление подобной услуги является частью более масштабных усилий по выходу за рамки [рынка] спутниковых снимков и превращению в поставщика практической геопространственной разведывательной информации.

Продукт Sentry использует более 250 петабайтов коллекции спутниковых снимков высокого разрешения, полученных в течение последних двух десятилетий, и искусственный интеллект для анализа итогов наблюдений.

Директор по продуктам в Maxar Intelligence Питер Вильчински добавил, что благодаря Sentry правительство США может поручить компании контролировать определенные порты или аэродромы, например, в Мексике. По его словам, технологии, лежащие в основе Sentry, уже используются в программах поддержки американских миссий разведки и обороны в рамках программы Luno Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов.

В марте американская компания Maxar вернула Вооруженным силам Украины доступ к спутниковым снимкам.

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Страны
Мексика
США
Украина
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