Австралийская компания решила приобрести филиал немецкой верфи Luerssen

Австралийская инжиниринговая компания Civmec приобретет судостроительную компанию Luerssen Australia у немецкой Naval Vessels Lürssen (NVL) за 20 млн австралийских долларов (13,08 млн долларов США).

Как отмечает Naval News, это стратегическое приобретение знаменует собой важную веху в развитии Civmec как суверенного австралийского судостроителя и приведет к полной передаче права собственности на бизнес Luerssen Australia, включая все активы, сотрудников и лицензии.

Патрульный корабль "Арафура", Австралия Royal Australian Navy

По информации журналистов, стороны рассчитывают закрыть сделку до 1 июля.

Предполагается, что после завершения покупки предприятие Luerssen Australia Pty Ltd переименуют в Civmec Defence Industries Pty Ltd (CDI) в качестве дочерней компании, полностью принадлежащей Civmec Limited.

С приобретением права собственности на Luerssen Australia компания Civmec консолидирует контроль над реализацией программы SEA1180 Offshore Patrol Vessel (OPV), в рамках которой строятся патрульные корабли для ВМС Австралии.

Кроме того, расширится диапазон возможностей Civmec по предоставлению комплексных решений в сфере военного судостроения – от проектирования до ввода в эксплуатацию. Компания сможет повысить эффективность производства и ускорить сроки выполнения заказов. Интеграция в контур предприятия опытных специалистов Luerssen Australia, отлаженных производственных процессов и технических ноу-хау позволят промышленной группе поставить австралийскому флоту пять патрульных кораблей типа OPV (класс "Арафура") в течение следующих трех с половиной лет.

"Это приобретение знаменует собой определяющий момент в развитии Civmec как независимого судостроителя. Присоединяя Luerssen Australia, мы не только укрепляем свои позиции в оборонном секторе, но и ускоряем развитие наших судостроительных возможностей, – заявил глава Civmec Джеймс Фицджеральд. – Сейчас мы сосредоточены на обеспечении плавного перехода, сохранении динамики программы SEA1180 и создании платформы для долгосрочного роста".

К настоящему времени ВМС Австралии получили только головной патрульный корабль класса "Арафура", а второй – проходит морские испытания. Их построила компания ASC Shipbuilding.