Боевая техника должна быть адаптивной

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех рассказал о возможностях российской боевой техники.

Специальная военная операция стала всесторонней проверкой для многих образцов вооружения, в том числе существенно повлияла на тактику применения и дооборудование бронетехники. В публичном пространстве постоянно идут споры о том, какими с учётом этого опыта должны быть машины поля боя, в каком направлении стоит идти. Зачастую высказываются противоречивые позиции, плохо увязываемые с системами заказа, производства и применения оружия.

Бекхан Оздоев рассказал о прак­тических подходах к этим вопросам, дал объективную оценку возможностям разных образцов бронетехники и расставил точки над «и» в теме защиты от дронов, заполонивших небо над фронтом.

– Бронетранспортёр БТ-3Ф критиковали в СМИ за отсутствие защиты от FPV-дронов. Якобы эта машина не соответствует современным условиям боя, и вместо неё нужно применять лёгкие транспортные средства, например квадроциклы. Насколько это мнение соответствует действительности?

– Подобные мнения мы слышим не впервые. С одной стороны, звучат призывы к созданию сверхзащищённых тяжёлых БМП и БТР, с другой – высказывается идея массового применения лёгкой незащищённой техники: багги, квадроциклов и прочего. Подобные точки зрения имеют право на жизнь, но если вырывать их из контекста и рассматривать как универсальные решения, они теряют связь с реальностью.

Например, никто не вдаётся в детали, какой на практике будет тяжёлая БМП, способная выдерживать многократные попадания ПТУР и FPV-дронов с кумулятивными боевыми частями с различных ракурсов. При попытке реализовать подобный проект получится нечто значительно большее, чем широко разрекламированная сегодня Bradley, которая зачастую выводится из строя одним-двумя попаданиями, несмотря на наличие динамической защиты Brat. Для того чтобы броня тяжёлой БМП с динамической защитой и другими дополнительными экранами действительно отражала неоднократные попадания, такой машине потребуется масса порядка 60 тонн. Это больше, чем у основного танка. Такая техника будет нуждаться в усиленной ходовой части, мощном двигателе, сложной трансмиссии. И даже она не обеспечит гарантированной защиты и выживаемости экипажа и десанта в современном конфликте с высокотехнологичным противником.

В поздний советский период рассматривалась идея создания тяжёлых БМП и БТР, и такие машины проектировались. Планировалось, что по уровню защищённости они должны соответствовать основным танкам и будут действовать с ними в единых боевых порядках при ведении действий на переднем крае. В настоящее время работы над тяжёлыми БМП продолжаются и имеют конкретный результат. Но эти машины никогда не смогут стать массовым решением для вооружённых сил, так как они очень дороги, а их производство, ремонт и эксплуатация требуют больших ресурсов, времени и трудозатрат. Войска нуждаются именно в массовом и доступном транспорте, а тяжёлые бронемашины должны использоваться как специализированный тип.

На другом полюсе находятся предложения массово использовать незащищённые багги и квадроциклы в рассредоточенных боевых порядках. Однако бойцы на них открыты для всех видов средств поражения. Такая техника и её экипажи уязвимы и для огня стрелкового вооружения, и для гранат АГС, и для противопехотных мин или артиллерийских снарядов. Более того, в ответ на тактику подобных мобильных групп создаются FPV-дроны с воздушным подрывом, чтобы увеличить зону поражения. Это приводит как минимум к ранениям бойцов. Да и обычные FPV-дроны эффективны при выстроенной системе взаимодействия их операторов – это подтверждают кадры поражения российскими дроноводами подобных мобильных групп ВСУ на квадроциклах.

Опыт СВО подтвердил уже многократно доказанный другими войнами факт – ключевое значение имеет не только качество бронетехники, но и её количество, а также высокая адаптивность к разным видам боевого применения. И в количественном плане квадроциклы, мотоциклы и прочие сверхлёгкие средства, у которых защитой является только скорость и манёвренность, равно как и сверхтяжёлые бронемашины, будут составлять наименьшую часть сухопутного парка, ибо у них особые, специальные ниши. Первые – ввиду специфичности применения, а последние – ввиду сложности таких машин.

– Какое место БТ-3Ф занимает в классификации типов техники?

– БТ-3Ф создавался как гусеничный плавающий бронетранспортёр для морской пехоты. Это накладывает ограничения по массе, так как он должен иметь определённый уровень мореходности, чтобы самостоятельно преодолевать довольно протяжённые участки на плаву. Кроме того, машина должна быть авиатранспортируемой, и в её конструкции учтены возможности морских десантных средств. Основная задача БТ-3Ф – обеспечить мобильность подразделений, в том числе при форсировании морских и водных преград, при переброске личного состава и грузов к переднему краю. В этой связи в базовом варианте защита бронетранспортёра ориентирована на отражение осколков, пуль стрелкового оружия до 12,7 мм и противопехотных мин. В то же время в лобовой проекции он держит снаряды пушки калибра 30 мм. К тому же машина задумывалась как гусеничная платформа высокой проходимости с большим обитаемым объёмом для размещения подвижных пунктов управления, в качестве командно-штабных машин и прочей номенклатуры далёкой от ЛБС техники.

Бронетранспортёр построен на базе БМП-3, но лишён тяжёлого боевого модуля с пушкой. Это позволило высвободить массу – более трёх тонн, которую использовали для размещения всевозможной полезной нагрузки.

Сегодня в принципе любая боевая техника должна иметь модульность и возможность установки комплектов дополнительной защиты. Иметь возможность адаптироваться под различные условия обстановки и угрозы. И БТ-3Ф подобными качествами обладает. Опыт СВО показывает, что применение РЭБ, постановки аэрозольных и дымовых помех, «мангалов», противокумулятивных решёток и противодронных сеток лучше защищают от FPV-дронов, чем стандартные методы защиты. И на государственные испытания поставлено изделие уже с необходимыми комплектами дополнительной защиты.

Среди важных преимуществ этого бронетранспортёра можно отметить высокую проходимость на сложных типах грунта. Машина ремонтопригодна благодаря унификации с БМП-3. Также БТ-3Ф прост в обслуживании, имеет разумную стоимость и может выпускаться крупными сериями. Это позволяет обеспечить значительное количество подразделений защищённым транспортом массово и в срок.

Таким образом, концепция БТ-3Ф базируется на множестве факторов одновременно: характер боевых задач, экономическая эффективность, сохранение мобильности, логистика, серийность, живучесть и тактика применения. Это не единичное решение, а часть продуманной системы.

Имеет ключевое значение не только качество бронетехники, но и ее количество, а также высокая адаптивность к разным видам боевого применения

– Всё равно остаётся открытым вопрос – как гарантировать защиту от FPV-дронов?

– Это один из ключевых вопросов современной войны в принципе. Я повторюсь: средства дополнительной защиты – решётки, экраны, противодронные сетки, аэрозольные постановщики – иногда показывают лучшую эффективность против FPV-дронов, чем традиционная броня и динамическая защита. Однако при всей важности защищённости боевой техники главное – не полагаться исключительно на пассивную защиту. Основной путь – борьба с самой сутью угрозы. Это уничтожение дронов в воздухе, перехват дронов-разведчиков, которые являются «глазами» противника, подавление каналов связи беспилотников, поражение пунктов управления БпЛА, уничтожение в тылу предприятий по производству дронов, нарушение логистики поставок этих систем у про­тивника.

Российские силы работают в этом направлении и часто добиваются превосходства в «малом воздухе», что напрямую влияет на эффективность наступательных действий. Высокую эффективность, к примеру, показывают дроны-перехватчики различного типа, уничтожающие ударные беспилотники противника, системы РЭБ, заставляющие их десятками валиться на землю. Нужно решать проблему с этой стороны, а не пытаться создать технику, которая «проглотит» десятки БпЛА. Должен быть баланс между защитой от угрозы и борьбой с ее причиной.

– А что можете сказать насчёт дверей как у «Ламборгини», в которые якобы легко залетает дрон?

– Форма и принцип действия таких дверей продиктованы основной задачей машины – доставить десант до берега, а в случае нештатной ситуации дать возможность быстро покинуть тонущую машину через широкие верхние створки и не ждать открытия аппарели, которая, непонятно, откроется в воде или нет, или не протискиваться в маленькие люки.

Что касается залетания дрона в створки, то это очень сомнительный аргумент. Он с таким же успехом залетит и в аппарель у Bradley, и в люк к мехводу, если беспилотник не подавить и дать его оператору возможность спокойно действовать, высматривая слабые места. Если нет противодействия вражеским FPV, то оператор может выбрать любой удобный момент поражения машины, особенно при спешивании. Мы это регулярно видим в хронике с фронта – те же Bradley многократно уничтожались, поражённые в уязвимые места, в том числе в открытую аппарель, в которой находился украинский десант. Потому и акцент нужно делать не на форме дверей, а на противодействии самой угрозе.

– В недавнем ролике о БТ-3Ф был показан эпизод, где спешенный десант движется за машиной. Это тоже вызвало критику.

– В ролике представлен один из вариантов применения машины при моделировании контртеррористической операции. Что касается общевойскового применения машины, то, конечно, тактика значительно меняется. Если вырвать эпизод из общей картины и представить, что БТ-3Ф в одиночку атакует укреплённую позицию, то это выглядит странно, ведь у этой машины нет задачи ходить в атаку или в штурмы. В реальности используется сложная тактика: наступает группа машин – танки, БМП, БТР, проводится артподготовка, зачищается «малый воздух», работает разведка, огневые средства подавляют очаги сопротивления. В таких условиях БТ-3Ф будет находиться во второй линии, чтобы обеспечить доставку и спешивание десанта вблизи позиций противника, одновременно оказывая поддержку пулемётным огнём. И в конце концов, если есть машина, которая идёт вперёд, то совершенно логично укрываться за ней.

С другой стороны, без разведки и подавления угроз огневых средств врага любая техника – хоть одиночная машина, хоть группа машин – будет уничтожена независимо от уровня защиты. Это мы не раз видели при попытках контрнаступления ВСУ, в том числе с применением тяжёлой и высокозащищённой западной техники.

Олег Фаличев, Валерий Рокунец