Британия поставит Украине 350 УР класса "воздух-воздух" ASRAAM для систем ПВО "Raven"

ЦАМТО, 26 июня. Великобритания поставит Украине из наличия 350 управляемых ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM, а также пять дополнительных зенитных ракетных комплексов "Raven", неформально называемых "FrankenSAM".

Как сообщила 24 июня британская газета The Guardian, поставки ракет ASRAAM запланированы на ближайшие недели.

Финансирование в размере 70 млн. фунтов стерлингов будет осуществляться напрямую с доходов от процентов с замороженных российских активов. Это первый случай, когда Великобритания будет использовать доходы от замороженных активов России для финансирования военной помощи Украине.

Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Великобритании в мае этого года объявило, что поставит Украине пять дополнительных комплектов систем ПВО малой дальности "Raven".

Установленная на шасси Supacat HMT 600 (High Mobility Tranporter) с колесной формулой 6x6 система, вооруженная усовершенствованной ракетой класса "воздух-воздух" малой дальности ASRAAM на снятых с вооружения систем ПВО Hawk и боевых самолетов "Ягуар" и "Торнадо" направляющих, была представлена в видеоролике Минобороны Великобритании, опубликованном в сети 12 мая 2025 года.

В видео помощник руководителя оперативной группы "Kindred" (программы Министерства обороны Великобритании по поставке оборудования Вооруженным силам Украины из британских запасов путем быстрых закупок) полковник Олли Тодд заявил, что "Raven" прошел путь от разработки концепции в августе 2022 года до первой поставки в течение трех месяцев в 2022 году, что привело к созданию "одной из самых эффективных систем ПВО ближнего радиуса действия, используемых в настоящее время на Украине".

Отправленные на Украину ракеты ASRAAM были признаны непригодными для боевого применения в Великобритании из-за ограничений по срокам хранения. Таким образом, вместо использования их для испытаний или утилизации, британские военные предложили интегрировать ракеты в наземную систему ПВО для применения в боевых условиях.

Всего ВСУ к 2023 году было передано восемь пусковых установок "Raven" и почти 150 ракет к ним. Системы "Raven" использовались, в том числе, для защиты резиденции В.Зеленского.

Киеву, кроме поставки дополнительных пяти комплектов, также будет передана партия дешевых муляжей, включая макеты ракет с тепловыми излучателями.

По словам О.Тодда, на Украине было произведено около 400 пусков этой системы. Эффективность против дронов и крылатых ракет оценивается в 70%, что делает "Raven" одной из самых результативных систем ПВО малой дальности (эффективная дальность до 15 км) на вооружении ВСУ.