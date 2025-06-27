Министр обороны РФ заявил о попытках Европы затянуть военные действия на Украине

Циндао. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Затягивание военных действий путём поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру. Убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наёмников повышают угрозу дестабилизации. В том числе - в самой Европе", - сказал Белоусов на заседании министров обороны стран - участниц ШОС. "При этом, - отметил он, - Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта".

Говоря о специальной военной операции на Украине, министр обороны РФ заявил, что "российские Вооружённые силы ведут успешные наступательные действия".