Аргентина получит первые шесть истребителей F-16AM/BM из наличия ВВС Дании в декабре

ЦАМТО, 26 июня. Министр обороны Аргентины Луис Петри посетил авиабазу "Ольборг" (Дания), чтобы проинспектировать ход подготовительных работ по передаче первых шести истребителей F-16AM/BM из наличия ВВС Дании.

Как сообщает ресурс Poder Aereo, в ходе визита Л.Петри ознакомился с логистическими и операционными аспектами передачи самолетов и сопутствующей техники. Ожидается, что самолеты прибудут на базу 6-й авиационной бригады в Тандиле в декабре 2025 года.

Последние истребители "Мираж" были сняты с вооружения ВВС Аргентины в 2015 году после 43 лет эксплуатации (их общий налет составил 131 тыс. часов). Несмотря на наличие различных предложений, из-за отсутствия средств проект покупки новых истребителей длительное время "пробуксовывал".

Принципиальное решение о приобретении F-16AM/BM из состава ВВС Дании было принято в конце 2023 года, а в январе 2024 года закупку одобрил пришедший к власти прозападный президент Аргентины Хавьер Милей. Соглашение о покупке 24 F-16AM/BM MLU было подписано министром обороны Луисом Петри на военно-воздушной базе "Скридструп" 16 апреля 2024 года.

Стоимость продажи официально не раскрывается. По данным из открытых источников, контракт общей стоимостью 650 млн. долл. разделен на две части. Так, около 338 млн. долл. будет выделено на приобретение 24 самолетов F-16A/B Блок-15, одного невооруженного самолета F-16 Блок-10 для обучения, 8 запасных двигателей, другого сопутствующего оборудования, инструмента, запасных частей и услуг. Аргентине также будут переданы четыре авиатренажера, обеспечена гарантия на пять лет и предоставлены услуги подготовки пилотов и технических специалистов. Еще 312 млн. долл. предназначены для закупки вооружений, включая ракеты AIM-9X "Сайдуиндер", AIM-120 AMRAAM, боеприпасы класса "воздух-земля".

В октябре 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" различных вооружений для истребителей F-16 на сумму до 941 млн. долл.

Истребитель F-16BM Блок-10 в разобранном виде был доставлен воздушным транспортом из Дании в декабре 2024 года. Его официальная презентация Минобороны Аргентины на авиабазе "Тандил" состоялась 24 февраля 2025 года в качестве средства наземного обучения.

Представленный истребитель был оборудован макетами управляемых ракет класса AIM-9M/L "Сайдуиндер" и AIM-120B AMRAAM класса "воздух-воздух".

Кроме того, под крылом была размещена планирующая авиабомба FAS-850 Dardo 3 аргентинской разработки. Боеприпас массой 225 кг при сбросе с высоты 10 км позволяет поражать наземные цели, находящиеся на расстоянии до 200 км. Вопрос о возможной интеграции данной бомбы в состав вооружения F-16 остается открытым.

Тогда же, в декабре 2024 года, стало известно, что получение первых шести заказанных боевых самолетов F-16AM/BM MLU ожидается к концу 2025 года с поставками до 2028 года по шесть самолетов ежегодно.