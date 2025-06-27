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ТАСС

Эрдоган: переговоры в Стамбуле по Украине открыли дверь к миру

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © Presidential Press Service via AP, Pool

Турция будет работать над сближением сторон, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган

СТАМБУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры в Стамбуле по Украине открыли дверь к миру, и республика будет прилагать усилия для сближения сторон, пока есть надежда на мирное урегулирование конфликта.

"Переговоры в Стамбуле по Украине открыли дверь к миру, Турция будет работать над сближением сторон. Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хоть маленькая надежда на мир, мы будем ее реализовывать. Более того, на наш взгляд, в войне между Украиной и Россией есть больше, чем маленькая надежда на мир. Мы будем работать над тем, чтобы сблизить стороны", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращению с саммита НАТО в Гааге. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

"Мы твердо говорим, что эта война должна закончиться. Регион больше не может этого выносить. В регионе должен быть построен справедливый и прочный мир. Даже если все откажутся от стремления к миру, мы этого не сделаем. Турция придает большое значение и приоритет дипломатии в разрешении конфликтов. Наш регион уже исчерпал свою квоту нестабильности и конфликтов. Теперь необходимо облегчить положение нашего региона, а значит, и всего мира, построив стабильность и широко распахнув двери мира. Этого ожидают все. Особенно этого ждут от Турции. И Украина, и Россия неоднократно демонстрировали, что доверяют нам", - заявил Эрдоган. 

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