Трамп поддерживает НАТО после многих лет критики (The Washington Post, США)

WP: решению Трампа поддержать НАТО помогли лесть и подобострастие европейцев

"Это не обман", — сказал Трамп о НАТО после того, как члены альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5%, пишет WP. Он наслаждался победой. Это был резкий разворот после его заявлений о неготовности защищать Европу. Он стал результатом огромных усилий членов НАТО по умиротворению Трампа.

Майкл Бирнбаум

Натали Эллисон, Эллен Фрэнсис

ГААГА— Президент Дональд Трамп выступил с полной поддержкой НАТО и ее оборонной миссии после саммита лидеров стран-членов альянса в среду, продемонстрировав решительную поддержку организации, которую он когда-то угрожал покинуть.

"Эти люди действительно любят свои страны", — сказал Трамп журналистам. "Это не обман, и мы здесь, чтобы помочь им".

Это заявление прозвучало после того, как 32 страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону более чем вдвое, что долгое время было больной темой для Трампа, но теперь стало главным аргументом в пользу его участия в трансатлантической безопасности. Это был резкий разворот по сравнению с первым сроком президента, когда он регулярно заявлял о своей неготовности защищать Европу, и даже по сравнению с первыми месяцами этого года, когда он активно стремился к перезагрузке отношений с президентом России Владимиром Путиным и вызывал беспокойство европейцев угрозами в адрес Украины.

Разворот Трампа в среду стал результатом серьезных усилий других членов НАТО по его умиротворению.Трамп провел ночь в королевском дворце, получил льстивые послания от генерального секретаря НАТО и наблюдал, как один за другим лидеры выступали на закрытом заседании, хваля его за лидерство и недавнюю атаку на Иран. На саммите, специально организованном для того, чтобы угодить президенту США, Трамп праздновал двойную победу: над Ираном и над альянсом, который согласился увеличить военные расходы до уровня, казавшегося многим другим членам альянса немыслимым еще восемь лет назад.

"Я наблюдал, как вставали главы этих стран, а любовь и страсть, которые они проявляли к своим странам, были невероятными. Я никогда не видел ничего подобного", — сказал Трамп журналистам после встреч. "Это было великолепно. И я уехал отсюда другим человеком. Я уехал с мыслью, что эти люди действительно любят свои страны. Это не обман, и мы здесь, чтобы помочь им защитить свои страны"

В то время как перемирие между Израилем и Ираном, достигнутое при посредничестве США, продолжается уже второй день, Трамп праздновал успехи в области внешней политики, которые еще несколько дней назад были не гарантированы, когда он приказал нанести массированные авиаудары по объектам ядерной программы Ирана. В серии постов в социальных сетях и выступлений, которые дали необычную возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом его мыслей и его взаимодействием с другими президентами и премьер-министрами, Трамп доказал, что его сочетание рискованных шагов и угроз может принести свои плоды.

Тем не менее, отвечая на вопросы журналистов, Трамп признал существование первоначального отчета разведки США, в котором говорилось, что иранская ядерная программа, вероятно, отброшена на несколько месяцев, но не уничтожена, что противоречит утверждениям Трампа о том, что объекты были "разрушены". Он раскритиковал СМИ за то, что они ставят под сомнение результативность ударов, и заявил, что оценка является весьма неопределенной, поскольку она была сделана на раннем этапе и не основывалась на непосредственном осмотре объектов. Он не привел четких доказательств своего утверждения о том, что объекты были полностью уничтожены.

"В отчете написано то, что написано", — сказал Трамп, намекнув, что сотрудники разведки, которые подготовили документ, "не имели представления" о масштабах ущерба и "не должны были публиковать отчет, пока не убедились в этом".

"Они этого не видели", — продолжил президент. "Все, что они могут сделать, — это строить догадки".

Встреча в этом прибрежном голландском городе показала, насколько Трамп изменил мировую политику после своего переизбрания. Во время его первого срока многие европейские союзники надеялись пережить четыре года напряженных отношений с президентом, а затем возобновить дружеские отношения с более благосклонным лидером в Вашингтоне. Теперь же большинство из них признали, что Трамп олицетворяет изменившиеся Соединенные Штаты и что им тоже нужно измениться, чтобы приспособиться к нему. В коммюнике, принятом 32 лидерами стран НАТО после саммита, Украина почти не упоминается, и нет никаких упоминаний о конфликте в этом регионе, что является одним из показателей того, насколько Трамп влияет на альянс.

"Во время первого срока Трампа многие европейцы считали, что это временное явление, и верили, что с избранием Байдена вернутся традиционные трансатлантические отношения", — говорит Камиль Гранд, который был помощником генерального секретаря НАТО во время первого срока Трампа. "Теперь, когда Трамп вернулся в Белый дом, европейцы начинают понимать, что в подходе США к европейской безопасности произошли необратимые изменения".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте точно уловил момент, похвалив Трампа за смелость в нанесении ударов по иранским ядерным объектам, а затем за то, что он заставил Тегеран и Израиль заключить перемирие. Трамп сравнил две страны со школьниками, дерущимися на игровой площадке.

"Папочка иногда вынужден использовать крепкие выражения", — сказал Рютте Трампу перед встречей в среду, прервав госсекретаря Марко Рубио, чтобы "предупредить" администрацию Трампа, что "президент — человек мира, но, когда доходит до дела, он готов применить силу".

Критики предупреждают, что победы Трампа не так однозначны, как может показаться: некоторые страны НАТО по-прежнему не убеждены в необходимости значительного увеличения расходов на оборону, а дипломаты согласовали формулировки, которые оставляют широкое поле для маневра, позволяя отложить и сгладить увеличение бюджета.

Даже публикация Трампом в своем аккаунте в социальной сети льстивого текстового сообщения от Рютте могла иметь неоднозначные последствия, поскольку некоторые дипломаты были возмущены публикацией того, что было предназначено для частной переписки, и отметили, что их лидеры, возможно, должны быть более осторожными в выборе слов, которые они используют в частных беседах с Трампом в будущем. Дипломаты, как и другие, высказывались на условиях анонимности, чтобы откровенно говорить о внутренних оценках.

Тем не менее, Трамп заявил, что остался доволен моментом, молниеносной поездкой, которая позволила ему провести в Нидерландах менее 24 часов.

"Саммит Трампа", — так назвал эту встречу Рубио в интервью Politico в среду.

Американский лидер наслаждался моментом.

"Сегодня я завтракал с королем и королевой, которые оказались прекрасными людьми. Настоящие кинозвезды", — сказал Трамп журналистам в среду, имея в виду короля Нидерландов Виллема-Александра и королеву Максиму. Супруги разместили президента на ночь в одном из своих дворцов в Гааге.

На протяжении всего саммита НАТО в среду были заметны попытки некоторых европейских чиновников льстить Трампу даже больше, чем обычно.

"Думаю, нам следует принять девиз "Сделаем НАТО снова великой", — сказал президент Литвы Гитанас Науседа, пояснив, что Литва увеличит свои расходы на оборону до 4% в этом году, а в следующем году превысит 5%, как того требует Трамп.

"Я хотел бы выразить свою благодарность президенту Дональду Трампу, потому что без его участия, как я полагаю, мы бы обсуждали только 2,5%, причем без каких-либо четких положительных результатов", — продолжил Науседа. "Вероятно, эти дискуссии ни к чему бы не привели".

В ходе основной сессии Трамп начал выступление, положительно отозвавшись о расходах на оборону и пообещав, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он будет президентом, по словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Другие лидеры в свою очередь похвалили усилия Трампа по увеличению европейских расходов на оборону. Некоторые одобрили его удары по Ирану. Многие прибегли к лести, которая, как они поняли, является очень эффективным способом завоевать сердце Трампа, сказали европейские чиновники.

Трамп остался на все время выступлений, выслушав других лидеров, что не всегда характерно для американских президентов, которые иногда приезжают, чтобы выступить, а затем уходят на другие встречи, пока другие лидеры говорят.

Несмотря на встречи НАТО, которые были посвящены европейской обороне, увеличению расходов и борьбе с угрозами, главной из которых является Россия, Трамп провел большую часть дня, оправдывая свои удары по Ирану.

Трамп опубликовал в Truth Social видеоролики, в которых союзники говорили о том, насколько успешными были удары. Белый дом распространил фотографию напечатанного заявления Комиссии по атомной энергии Израиля, в котором говорится, что инфраструктура в Фордо "разрушена" и "неработоспособна".

Президент признал, что масштабы ущерба, нанесенного ядерным объектам Ирана, остаются неизвестными.

"Они сказали, что это было... на самом деле в отчете сказано, что это могло быть очень... они не знают", — сказал Трамп журналистам. "Я хочу сказать, что они составили отчет. Я мог бы попросить [министра обороны] Пита [Хегсета] прокомментировать это, потому что его ведомство подготовило отчет. Они действительно не знают".

Затем Трамп повторил свои предыдущие заявления о том, что ущерб непоправим.

"Я считаю, что это было полное уничтожение", — продолжил Трамп. "Мне кажется, у них не было возможности что-либо эвакуировать, потому что мы действовали быстро".

В НАТО обязательство по увеличению расходов встретили сопротивление со стороны союзников, которым с трудом удается достичь даже двухпроцентного уровня. Некоторые страны Южной Европы, в том числе Испания, также выступили против увеличения расходов, заявив, что их потребности в области безопасности отличаются от потребностей соседей, которые находятся ближе к России. Соседи России в Восточной Европе уже приступили к радикальному наращиванию военного потенциала — не столько из-за Трампа, сколько из-за серьезных опасений по поводу безопасности на фоне действий Кремля.

Некоторые лидеры выступили против представления саммита как грандиозной попытки угодить Трампу.

"Это необходимость для Европы, мы должны сделать это для себя и для большей независимости", — заявил журналистам на саммите президент Франции Эмманюэль Макрон. "Чтобы вернуть этот вопрос в центр дискуссии, мы делаем все это из-за угрозы со стороны России".

Он признал наличие более широких напряженных отношений с Вашингтоном, заявив, что он и другие лидеры высказали Трампу свои претензии по поводу торговых пошлин в кулуарах саммита.

"Мы не можем в кругу союзников говорить, что мы должны тратить больше и вести торговую войну в самом сердце НАТО. Это абсурд", — сказал Макрон.

Такая реакция подчеркнула, что объявить на саммите о готовности угодить Трампу, вероятно, легче, чем добиться одобрения или найти средства в европейских столицах, которые сталкиваются с низкими темпами роста и сложными решениями по сокращению расходов. Страны НАТО должны достичь установленного уровня расходов к 2035 году — это достаточно гибкий срок, который дает широкую свободу действий для отсрочки некоторым странам, которые не хотят этого делать. Некоторые могут отложить решение до тех пор, пока не станет известно, кто станет преемником Трампа.

Союзники применили обширные математические вычисления, чтобы подкрепить свои усилия: 1,5 процентных пункта этого увеличения могут быть направлены на "связанные с обороной" расходы, такие как инфраструктура, а военная помощь Украине также будет учитываться в расчетах НАТО. Основное увеличение расходов составит 3,5%.

Измененное определение оборонных расходов соответствует оценкам, согласно которым страны должны лучше готовиться к современным видам ведения войны, таким как кибератаки, и улучшать дороги, которые могут быть использованы в случае военного кризиса. Однако это определение также подверглось критике за слишком широкий характер и манипуляции с цифрами.

"По сути, я считаю это креативной бухгалтерией, но нет ничего страшного в том, чтобы добавить 1,5%, получая в итоге 5%, чтобы угодить президенту Трампу", — заявил бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он сказал, что 10-летний срок для достижения новой цели "слишком велик", но "похоже, это единственный способ достичь консенсуса".

Испания, частично под давлением общественного мнения и национальной политики, согласилась с коммюнике, принятым в среду, но выступает против резкого увеличения военных расходов, которое испанский премьер-министр Педро Санчес назвал "непропорциональным". Испанские официальные лица утверждают, что страна может укрепить свой военный потенциал — как того требует НАТО — без таких больших расходов, которые обернутся тяжелым бременем для государственного бюджета.

По словам одного из участников встречи, Санчес не поднимал этот вопрос на встрече лидеров с Трампом. Однако после встречи он подвергся резкой критике со стороны президента, который заявил, что "то, что сделала Испания, просто ужасно".

Трамп пообещал в ответ увеличить торговые пошлины для Испании.

"Они хотят немного сэкономить за наш счет, но им придется заплатить нам за это торговыми пошлинами, потому что я не позволю этого", — сказал он.