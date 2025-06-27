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ЦАМТО

Нидерланды поставят ВС Украины партию опционально управляемых наземных машин Ermine

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Thomas Banneyer

ЦАМТО, 26 июня. Минобороны Нидерландов подписало с компанией Rheinmetall Defence Nederland контракт на поставку 20 опционально управляемых наземных машин Ermine для передачи ВС Украины.

Соглашение было заключено 24 июня на саммите НАТО в Гааге в рамках помощи Нидерландов Украине. Стоимость заказанной техники пока не разглашается.

Предназначенные для повышения возможностей Вооруженных сил Украины по эвакуации раненых вблизи линии фронта автомашины Ermine будут поставлены в 2026 году. Заказ предполагает сотрудничество Rheinmetall с голландскими компаниями DEMCON Defense & Security Systems B.V. и Abiom Communication Systems (ACS) B.V.

Как указано в пресс-релизе Rheinmetall, сотрудничество между промышленностью и Министерством обороны будет способствовать дальнейшему развитию компетенций и возможностей Вооруженных сил Нидерландов и Украины.

Семейство легких машин высокой проходимости Ermine предназначено для перевозки подразделений тактического звена, грузов, эвакуации раненых и выполнения других задач. Rheinmetall разработала несколько вариантов машины, включая дистанционно управляемый, багги и квадроцикл, которые используют общую гибридную дизель-электрическую платформу.

Транспортные средства выполнены по модульному принципу, обладают высокой маневренностью, могут транспортировать до одной тонны полезной нагрузки и преодолевать без дозаправки расстояние более 1000 км. До четырех машин могут перевозиться транспортными вертолетами CH-47 или CH-53.

Как заявлено, заказ представляет собой первый крупный успех платформы Ermine, который также укрепляет оборонную промышленность Нидерландов.

Как сообщал ЦАМТО, в варианте багги длина машины составляет 3,25 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,82 м, максимальная боевая масса – 1600 кг.

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Страны
Нидерланды
Украина
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Компании
Rheinmetall
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