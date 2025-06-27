Потемкинский саммит НАТО предвещает скорый крах (The Times, Великобритания)

Журналист Times сравнил саммит НАТО в Гааге с "потемкинскими деревнями"

Встреча НАТО в Гааге, где гвоздем программы стал Трамп, лишь замазала разобщенность и нерешительность Европы, пишет TheTimes. По мнению автора, альянс вообще ничего не стоит без руководства и поддержки США, а чтобы их получить, все остальные его члены готовы встать на колени.

Эдвард Лукас

Трусость военному альянсу не подобает. Но именно она царила на вчерашнем саммите НАТО в Гааге. Собравшиеся в голландском городе лидеры альянса показали, что Дональда Трампа они боятся даже больше, чем Владимира Путина.

Чтобы умаслить президента США, они урезали повестку дня, отодвинули Украину в сторону, умалили угрозу со стороны России, надавали пустых обещаний и увильнули от неотложных решений. И это сработало — на какое-то время.

Князь Григорий Потемкин это одобрил бы. Чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую и ее прихлебателей и царедворцев в ходе поездки в недавно завоеванный Крым в 1787 году, русский вельможа, согласно легенде, придумал переносные бутафорские деревни. За нарядными фасадами якобы было пустое пространство. Теперь его современные коллеги стремятся произвести впечатление на другого властителя — императора Дональда I.

Верховодит среди них генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Своим подобострастием с президентом США бывший премьер Нидерландов вывел национальную черту своей страны — прагматизм — на новый, невиданный прежде уровень. Его личное сообщение Трампу (подобающим образом обнародованное могущественным адресатом) превратилась в почти пародию на речь самого президента. В нем он поблагодарил “Дональда” за то, что тот навязал союзникам новую цель расходов на оборону в размере 5% от ВВП, и восторженно заявил: “Европа заплатит ПО-КРУПНОМУ, как и полагается, и это будет вашей победой”.

Острее ощущающие эту угрозу соседи России уже достигли пятипроцентного уровня или даже превысили его. Но они не могут компенсировать проволочки в других местах. “Литва может потратить хоть 100% — но этого все равно будет недостаточно, чтобы уравновесить тех, кто не выполняет своих обязательств”, — отмечает бывший министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Испания заявляет, что сделает все, что от нее требуется, но не потратит 5%. Бельгия и Словакия артачатся вслух, другие лишь бурчат себе под нос, что цель непомерно высока.

К счастью для них и для Путина, пространства для маневра предостаточно. В эти 5% вошли 1,5% на сопутствующие расходы на безопасность. Эти средства могут пойти на весьма похвальное оказание помощи Украине, укрепление гражданской обороны и поимку российских шпионов. Но это хорошая возможность подтасовать свои бухгалтерские книги. Еще удобнее, что крайний срок — отдаленный 2035 год, когда мало кто из политиков, собравшихся на этой неделе в Гааге, останется у власти.

Что еще важнее, эти повышенные военные расходы политически непопулярны и экономически разрушительны. “Вот что подточило Советский Союз”, — задумчиво изрек один из участников саммита. В совокупности европейские союзники по НАТО в десять раз богаче России. Если бы они верно распорядились даже имеющимися оборонными бюджетами, дело было бы в шляпе. Однако обещание потратить кучу денег в будущем не заполнит опасные дыры в обороне и сдерживании уже сегодня.

Оптимистичный тон на этой неделе диктовался в основном осознанием того, что еще бóльшую катастрофу все же удалось предотвратить. Во-первых, саммит в принципе состоялся, хотя всего несколько месяцев назад само его проведение было под вопросом. Во-вторых, Трамп явился. И даже не закатил скандала. Он и его администрация по-прежнему поддерживают оборону Европы — по крайней мере на словах. Несмотря на его временные дружеские отношения с Путиным, в коммюнике саммита Россия называется “долгосрочной” угрозой (хотя эпитет “непосредственная” кажется более уместным). Трамп отказался прямо это подтвердить, ограничившись тем, что российский лидер якобы “заблуждается”.

Предыдущие клятвы альянса Украине не были повторены, но и не были отменены. Владимира Зеленского не позвали на встречу лидеров, однако ему продолжали рукоплескать. Даже тет-а-тет украинского лидера с президентом США прошел весьма вежливо. “Он не мог быть любезнее”, — оценил Трамп, намекнув, что может продать Украине крайне необходимые ей системы ПВО Patriot (“Пэтриот”).

Эта приятная новость прозвучала на пресс-конференции, на которой президент США буквально лучился самодовольством. Самое главное, признал он, в том, что его коллеги по НАТО изменили отношение к альянсу, показав, что “действительно любят свои страны, и что это не разводка”. После многолетнего пренебрежения, с которым он отзывался о НАТО, это можно считать восторженным одобрением.

Хотя всего несколько часов до этого он довел Европу чуть ли не до истерики, поставив под сомнение основное обязательство НАТО по коллективной обороне. Он сказал, что приверженность США защите Европы зависит от трактовки статьи 5 — а их якобы множество. Как это часто бывает с заявлениями Трампа, в этом есть своя доля правды. Самый нашумевший пункт Атлантической хартии лишь призывает членов альянса встать на защиту друг друга в случае нападения, но отнюдь не обязывает это сделать.

Если судить по истинным масштабам проблемы, а не катастрофы, которой удалось избежать, то результаты выглядят совсем иначе. Столь пристальное внимание к настроению Трампа и тщательный подбор слов подчеркивает уязвимость альянса перед капризами президента. НАТО всецело рассчитывает на США, чтобы заткнуть многочисленные бреши. Это и скудные запасы боеприпасов и запчастей, противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойная огневая мощь и жизненно важные средства обеспечения, включая разведку и логистику. Этих средств осталось уже на донышке: “Всего по одному”, — как сказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Лучшее, что можно сказать, так это то, что если союзники сбиты с толку и гадают насчет истинных намерений Трампа, то и Путин наверняка тоже. Иной раз двусмысленность имеет большее значение, чем ясность.

Но проволочки и нерешительность никуда не делись. Как заметил Ландсбергис: “Украина ускользнула от внимания”. Пока на саммите шумели и болтали, российские беспилотники и ракеты убили десятки украинцев — и это даже не попало в заголовки. Трусость обходится дешево, когда расплачиваются за нее другие.