Трамп заявил, что американо-иранские переговоры состоятся на следующей неделе: война на Ближнем Востоке пока завершена (Bloomberg, США)

Bloomberg: в США заявляют о скором возобновлении переговоров с Ираном

Полной ясности в вопросе, какой ущерб иранской ядерной программе нанесли американские бомбардировки, пока нет, передает Bloomberg. Трамп утверждает, что все ключевые ядерные объекты Ирана "уничтожены", но его же разведка считает, что особого ущерба программа в целом не понесла.

Джош Уингров, Дженнифер Длоухи, Эннмари Хордерн (Josh Wingrove, Jennifer Dlouhy Annmarie Hordern)

Президент Дональд Трамп заявил, что США проведут встречу с Ираном на следующей неделе, при этом он усомнился в необходимости дипломатического соглашения по ядерной программе этой страны, сославшись на ущерб, нанесенный американскими бомбардировками ключевым объектам.

“Мы собираемся устроить переговоры с ними на следующей неделе, — заявил Трамп в среду на пресс-конференции во время саммита НАТО в Гааге, не вдаваясь в подробности. —Мы можем подписать соглашение. Не знаю, но мне кажется, что это не так уж и необходимо”.

Он подтвердил, что удары США по объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо “уничтожили” их, тем самым вновь оспорив оценку американской разведки, согласно которой ядерная программа Тегерана была отброшена назад всего на несколько месяцев.

Эти комментарии прозвучали на второй день перемирия между Израилем и Ираном, положившего конец 12-дневному конфликту, который угрожал перерасти в более широкую региональную войну и перевернуть энергетические рынки вверх дном. Когда перестали летать ракеты, а цены на нефть пошли вниз, по большей части сведя на нет рост за время военных действий, всеобщее внимание переключилось на возможный следующий этап ядерной дипломатии.

Трамп заявил, что конфликт был фактически “закончен” после американских бомбардировок, но в то же время предупредил: “Может ли он начаться снова? Я думаю, когда-нибудь сможет. Возможно, он начнется в скором времени”.

Иран посылал сигналы о том, что он готов возобновить переговоры, которые велись с США до нападения Израиля. “Логика войны потерпела неудачу — вернемся к логике дипломатии”, — заявило в среду представительство Ирана при ООН. Миссия не ответила на просьбы прокомментировать намеки Трампа на новые переговоры. До нападения Израиля на Иран 13 июня представитель Трампа Стив Уиткофф возглавлял пять раундов переговоров с Исламской Республикой, добиваясь замены ядерного соглашения 2015 года, от которого Трамп отказался во время своего первого президентского срока, на новое.

“Они готовы”

“Мы надеемся на достижение всеобъемлющего мирного соглашения, — заявил Уиткофф в среду в эфире CNBC, когда его спросили, каковы следующие шаги. — Мы были полны надежд в самом начале переговоров. Тогда все вышло не так хорошо, как планировалось, но сегодня мы полны надежд. Все признаки налицо”.

Уиткофф сказал, что США “ведут переговоры с иранцами” и что “множество представителей обращаются к нам”, добавив, что у него “есть стойкое ощущение”, что “они готовы".

“Для Ирана дипломатическая часть сегодня имеет такой же смысл, как и до нападения, — заявил Рэй Такей, старший научный сотрудник базирующегося в Нью-Йорке Совета по международным отношениям. — Похоже, что иранской программе не был нанесен фатальный удар. Это может подтолкнуть Израиль или США к нанесению новых ударов. Дипломатический процесс исключит такую вероятность”.

Неясно, что это повлечет за собой. На протяжении десятилетий центральное место в мониторинге ядерной деятельности Ирана занимало Агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ). Но Тегеран не спешит возобновлять сотрудничество с ним: Иран обвиняет его в отказе осудить нападения США и Израиля.

Парламент Ирана одобрил закон, по которому сотрудничество с МАГАТЭ приостанавливается до тех пор, пока ядерные объекты не будут защищены, хотя любое окончательное решение будет приниматься на высоком государственном уровне.

МАГАТЭ заявило во вторник, что инспекции в Иране должны возобновиться “как можно скорее”, чтобы определить, что произошло с запасами урана, обогащенного до уровня 60%. Это недалеко от 90%, необходимых для создания бомбы. МАГАТЭ отмечает, что в последний раз проверяло эти запасы за несколько дней до нападения Израиля 13 июня, и их местонахождение в настоящее время неизвестно. Это позволяет предположить, что их заранее вывезли с объектов, по которым попали американские бомбы.

Трамп заявил, что американские противобункерные бомбы уничтожили некоторые ключевые риски, похоронив ядерные материалы под “гранитом, бетоном и сталью”.

“Мы считаем, что все ядерное оружие уже погребено, — заявил он. — Они его не вывезли”. В ответ на вопрос об источниках этих сведений он сослался на новые оценки разведки, а также добавил, что “мы также поговорили с людьми, которые видели те места”, не назвав их. Белый дом отказался уточнить, кого имел в виду Трамп.

Ядерное оборудование Ирана было “серьезно повреждено” в результате авиаударов США, заявил представитель министерства иностранных дел Эсмаил Багаи в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в среду, это стало первым подобным комментарием из Тегерана. Чиновник не стал вдаваться в подробности и сказал, что власти все еще изучают ситуацию на местах.

Трамп процитировал во время своей пресс-конференции в НАТО эту оценку, а также заявление израильского ядерного агентства, в котором говорится, что объект в Фордо выведен из строя, и Тегеран не сможет создавать ядерное оружие еще “многие годы”.

“Несколько недель”

Ранее в этом месяце Трамп заявлял, что Ирану осталось “всего несколько недель” до создания ядерного оружия, хотя, по оценкам некоторых экспертов и разведки США, на разработку оружия стране могут потребоваться месяцы или годы. Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно гражданские цели и что он имеет право на такую деятельность в соответствии с международным правом.

Уиткофф заявил, что “обогащение урана — это красная линия” для США в отношениях с Ираном, и “помимо обогащения красной линией является создание оружия”.

В результате израильских атак на иранские военные и ядерные объекты погибли несколько высокопоставленных генералов и ученых-ядерщиков. Иран ответил обстрелом Израиля беспилотниками и баллистическими ракетами. Обе страны объявили о победе.

По сообщениям иранских государственных СМИ, число погибших в результате израильских авиаударов возросло до 627 человек, более 4800 человек получили ранения. По меньшей мере 28 человек погибли в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана, сообщили представители экстренных служб, в том числе четверо — во вторник, когда должно было вступить в силу перемирие.

Цены на нефть вернулись к уровням до начала боевых действий, продемонстрировав двухдневное снижение примерно на 14%. В среду цена немного подскочила, когда Трамп сказал, что смягчение санкций в отношении Ирана в ближайшем будущем маловероятно.

Отвечая на вопрос, не подрывают ли его одобрительные высказывания о закупках Китаем иранской нефти во вторник его же стратегию максимального давления на Иран, Трамп заявил, что он “не отказывается” от нее. Но он также отметил, что финансовые меры США не сильно мешают Пекину закупать иранскую нефть.

“Если они собираются продавать нефть, они будут продавать ее, — сказал Трамп. — Китай захочет покупать нефть. Они могут покупать ее у нас. Они могут покупать ее у других”.

Глава Банка Израиля Амир Ярон заявил Bloomberg, что военная кампания обошлась правительству примерно в 1% валового национального продукта и потребует пересмотра бюджета на этот год. Он сказал, что рост на финансовых рынках страны свидетельствует о том, что конфликт привел к “положительному результату для Израиля”.

Управление гражданской авиации Ирана сообщило, что 13 аэропортов в восточных регионах страны вновь открылись для полетов, хотя аэропорты Тегерана остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.

Трамп заявил, что обе нации [Иран и Израиль] “устали и измотаны. Они сражались очень, очень упорно и очень злобно, очень жестоко, и они оба были довольны тем, что разошлись по домам”.