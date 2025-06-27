Украинский «волонтёр»: тысячи ударных дронов будут «круглосуточно охотиться за людьми» во всех городах Украины уже в следующем году

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Украинские города, включая западные регионы, в следующем году могут столкнуться с массовым применением российской армией ударных дронов, работающих в режиме 24/7. Об этом на своей странице в соцсети предупреждает волонтер и общественная активистка Мария Берлинская.

По ее оценке, тысячи беспилотников, способных круглосуточно вести «охоту за людьми», могут появиться в небе над Украиной уже в ближайшие месяцы. Речь идет не только о прифронтовых территориях, таких как Харьков, Сумы или Днепр, но и о городах, считающихся относительно безопасными, – Львове и Черновцах.

Волонтёр сравнила ситуацию с сюжетом фантастического фильма ужасов, подчеркнув, однако, что подобный сценарий становится реальностью современной войны и к нему нужно быть готовым. При этом она выразила сомнение в том, что украинские власти в полной мере готовятся к такому развитию событий, несмотря на растущую угрозу.

Стоит отметить, что заявление Берлинской воспринимается двояко. С одной стороны, оно выглядит сущим бредом, учитывая то, что в отличие от ВСУ, ВС РФ не «охотятся» за гражданскими.

С другой стороны, если рассматривать текущую ситуацию на фронте, то сценарий с тысячами беспилотников, охотящихся за личным составом и техникой противоборствующих армий – это вполне реальный сценарий, который реализуется уже сейчас.