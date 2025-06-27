Первые три запуска с "Байтерека" могут проводиться без полезной нагрузки

Однако нельзя назвать их бесполезными, так как "они несут пользу, потому что нужны для того, чтобы в 2028 году пуски были гарантированы", указал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Досжан Мусалиев

АСТАНА, 26 июня. /ТАСС/. Первые три испытательных пуска в рамках казахстанско-российского проекта "Байтерек" с Байконура, скорее всего, будут проводиться без полезной нагрузки, пуски с грузами начнут выполнять с 2028 года. Об этом сообщил журналистам вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Досжан Мусалиев.

"Тестовый запуск будет <...>, скорее всего, без полезной нагрузки. Ожидается, что три испытательных пуска планируются, как я ранее говорил, в 2025, 2026 и 2027 годах. Как это положено, перед тем, как начать [регулярные запуски], нужно провести испытания. Начиная с 2028 года будет уже официальные запуски, и четыре запуска ежегодно планируются, из них три уже гарантировала российская сторона", - сказал он.

Мусалиев отметил, что три запуска будут без нагрузки, однако нельзя назвать их бесполезными, так как "они несут пользу, потому что нужны для того, чтобы в 2028 году пуски были гарантированы".

Проект "Байтерек" реализуется на Байконуре РФ и Казахстаном по соглашению от 2004 года. В его рамках предусматривается создание на космодроме нового космического ракетного комплекса. С этого комплекса планируется проводить пуски российской ракеты-носителя "Союз-5". Первый испытательный пуск планируется провести в декабре текущего года.