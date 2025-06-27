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ТАСС: ЦКБ "Рубин" разработает проект музеефикации последней "Акулы"

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Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" готовит проект музеефикации самой большой в мире атомной подводной лодки "Дмитрий Донской" проекта 941УМ ("Акула"). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к кораблестроительной отрасли.

"ЦКБ МТ "Рубин" готовит проект музеефикации самой большой в мире АПЛ "Дмитрий Донской". Предполагается, что практические работы по извлечению из субмарины критически важных узлов и механизмов будут выполнены на одном из предприятий Центра судоремонта "Звездочка", – сказал он. По словам собеседника агентства, эти работы могут продлиться несколько лет.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941

Центральный Военно-Морской Портал


ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В марте 2025 года глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ), моряк-подводник, капитан I ранга Владимир Мальцев сообщил ТАСС, что АПЛ "Дмитрий Донской" станет частью музея на Балтике.

ТК-208 "Дмитрий Донской" – головной тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941. Его включили в состав Северного флота в 1982 году. До 1989 года в строй ввели еще пять таких субмарин, которые вывели из эксплуатации в период с конца 1990-х по конец 2010-х годов.

В 2002 году "Дмитрий Донской" модернизировали для испытаний баллистических ракет "Булава", которые продолжались с 2003 по 2010 годы.

В июне 2023 года сообщалось, что "Дмитрий Донской" находится в Центре судоремонта "Звездочка" в ожидании утилизации.

Подводное водоизмещение подлодки достигает 48 тысяч тонн, длина – 172 метра, ширина – 23,3 метра, средняя осадка – 11 метров. Под водой развивает скорость до 27 узлов, рабочая глубина погружения – 400 метров. Автономность – 180 суток. Экипаж – 160 человек.

Вооружение – 20 баллистических ракет "Булава", а также 533-мм торпеды и ПЗРК "Игла".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Проекты
941 Акула
СФ
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