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Военное обозрение

Модернизация флота: ВМС США делают ставку на искусственный интеллект и «квантовую революцию»

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США определили ключевые технологические приоритеты для модернизации флота, пишет портал Defense Scoop со ссылкой на внутренний меморандум, подписанный исполняющим обязанности технического директора Джастином Фанелли.

В материале говорится, что документ раскрывает стратегию инвестиций в перспективные разработки, способные изменить правила игры в военной сфере.

Главный акцент сделан на искусственный интеллект и автономные системы, которые займут центральное место в информационной войне. Эти технологии позволят анализировать данные в реальном времени, ускорять принятие решений и улучшать взаимодействие между человеком и машиной. В числе конкретных направлений – машинное обучение, обработка естественного языка, управление рисками ИИ, а также инфраструктура для бесперебойной работы сетей на «переднем крае».

Вторым по значимости направлением стала «квантовая революция». Военные рассчитывают, что квантовые технологии кардинально изменят защищённую связь, вычислительные мощности и системы навигации. Особый интерес вызывают криптография, устойчивая к взлому, гибридные квантово-классические архитектуры и сверхточные датчики для гравиметрии и инерциального позиционирования.

На третьем месте – развитие сетей связи нового поколения. Пентагон намерен внедрять передовые решения в области 5G и FutureG, динамического распределения спектра и защищённых mesh-сетей, включая корабельные коммуникации. Это должно обеспечить бесперебойный обмен данными и устойчивое управление в условиях конфликта.

Четвёртый приоритет – комплексные системы разведки, наблюдения и кибербезопасности (C5ISR), включая противодействие аналогичным технологиям противника. В фокусе – интеграция датчиков, автоматизация анализа данных и создание орбитальных группировок для глобального мониторинга.

Замыкает топ-5 кибербезопасность, в частности переход на архитектуру Zero Trust. ВМС требуются современные инструменты защиты, включая микросегментацию сетей, адаптивные системы контроля доступа и технологии противодействия кибератакам в реальном времени.

Как отмечают авторы статьи, документ призван подать сигнал рынку: Пентагон открыт для сотрудничества с частным сектором, включая стартапы и венчурные фонды. При этом упор будет делаться на готовые решения, которые можно быстро внедрить, а не на долгосрочные исследования.

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