Британский флот провёл четырёхдневную «концентрированную операцию» против ВМФ РФ

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Корабли и вертолеты британского военно-морского флота были задействованы в четырехдневной концентрированной операции, целью которой было отслеживание действий ВМФ России в проливе Ла-Манш и Северном море.

Как сообщает официальный портал Royal Navy, в ходе операции эсминец HMS Duncan и патрульный корабль HMS Mersey работали в тандеме, сообщая о передвижениях российского корвета «Бойкий», шедшего через Ла-Манш на восток. Кроме того, британский патрульный корабль HMS Trent и вертолеты Wildcat сопровождали фрегат «Адмирал Григорович» ВМФ РФ на его пути в районе Гибралтара, в проливе Ла-Манш и в Северное море.

Используя датчики и радар, британские корабли отслеживали маршрут фрегата ВМФ РФ и докладывали своему командованию о его перемещениях. Сообщается, что британский патрульный корабль Mersey участвует в подобной операции уже в пятый раз.

Замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард посетовал, что российские военные корабли все чаще проходят через Ла-Манш, и пообещал, что каждый раз, когда они это делают, за ними будут следить корабли Королевского флота. Наибольшее беспокойство Лондона вызывает безопасность подводных кабелей.

Ранее сообщалось, что российские боевые корабли пересекали Ла-Манш, сопровождая танкеры так называемого «теневого флота». Эта мера стала необходимостью на фоне попыток отдельных стран Запада захватить связанные с Россией нефтяные танкеры или заблокировать их передвижение.