В Военной академии ГШ ВС РФ состоялась выставка беспилотных систем

ЦАМТО, 26 июня. В период с 23 по 27 июня на базе Военной академии Генштаба ВС РФ прошла выставка беспилотных наземных и авиационных систем ведущих отечественных разработчиков высокотехнологической продукции.

Организаторами выставки выступили АНО "Платформа Национальной Технологической Инициативы" и АНО "Центр беспилотных систем и технологий".

В ходе работы экспозиции обсуждались вопросы взаимодействия, создания системы быстрого тестирования и внедрения инноваций от стартапов в оборонно-промышленный комплекс до поставки в войска.

Кроме сотрудников Военной академии ГШ ВС РФ и представителей органов центрального военного управления, выставку посетили представители иностранных делегаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.