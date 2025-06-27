Белоусов: поставки Киеву оружия чреваты для Европы дестабилизацией в самом европейском регионе

ЦАМТО, 26 июня. Затягивание военных действий путем поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в самом европейском регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру. Убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе", – сказал А.Белоусов на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло 26 июня в китайском Циндао.

При этом, напомнил он, Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта.

Говоря о специальной военной операции на Украине, министр обороны РФ заявил, что "российские Вооруженные силы ведут успешные наступательные действия".

Азиатско-Тихоокеанский регион

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности", – сказал А.Белоусов.

Среди таких структур глава российского военного ведомства назвал, в частности, трехсторонний оборонительный альянс АУКУС (Австралия, Великобритания, США), "Тройственный союз" (США, Республика Корея, Япония).

Ближний Восток

"Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с ирано-израильским противостоянием и ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", – подчеркнул А.Белоусов.

Глава Минобороны отметил, что "Россия решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта и оказывать посреднические усилия в данном процессе"

По его оценке, в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа и обстановка в Ливане. Также А.Белоусов отметил, что продолжается распространение из ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан.

"Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", – заявил министр обороны РФ.

Общая оценка военно-политической ситуации в мире

"Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал. На этом фоне на недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", – сказал А.Белоусов.

По оценке главы российского военного ведомства, все это – "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования".

"В мире создаются многочисленные очаги нестабильности. В том числе – на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру", – отметил А.Белоусов.

Предложения российской стороны

"Необходимо наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и экстремизму. В том числе – исходящим из Сирии, Афганистана и Украины. Также представляется логичным поступательное объединение потенциала Организации с возможностями других международных региональных структур в области безопасности. В первую очередь – с ОДКБ и СНГ", – сказал министр обороны России.

Он подчеркнул, что "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС".

"Сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности. Нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в Организации многолетние связи. При этом обеспечить оптимальный учет интересов каждой страны ШОС", – сказал А.Белоусов.

Среди шагов, которые помогут решить данные задачи, он назвал, в частности, усиление взаимодействия по линии оборонных ведомств.

"Для выработки практических мер реагирования на возможные угрозы – продолжить консультации по вопросам обеспечения безопасности на пространстве ШОС. Уделять приоритетное внимание совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки при реализации планов военного сотрудничества как в формате ШОС, так и на двусторонней основе. Следует расширять географию и тематику совместных учений. Совершенствовать подготовку привлекаемых к ним формирований", – сказал А.Белоусов.

По его словам, Москва готова "делиться российским опытом и передовыми способами ведения боевых действий".

Министр обороны России выразил уверенность в том, что "реализация предложенных подходов будет способствовать поступательному развитию Организации, наращиванию ее потенциала и укреплению авторитета на международной арене".

Справочно

По данным на 2025 год, в состав ШОС входят 10 стран: Россия, Китай, Казахстан, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Белоруссия.

Статус государств-наблюдателей при ШОС имеют 2 страны: Афганистан и Монголия.

Статус партнеров по диалогу имеют 14 стран: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.