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ЦАМТО

Эрдоган назвал закрытым вопрос с российскими ЗРС С-400 в контексте отношений с США

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Президент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

ЦАМТО, 26 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал тему наличия у Турции российских ЗРС С-400, по его словам, "этот вопрос в контексте отношений с США закрыт".

"Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 около 1,3 млрд. долл. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и покупку F-35, продолжают свою работу. Мы также продолжаем сотрудничество с Великобританией и Германией по истребителю Eurofighter. Германия и Великобритания приветствуют нашу добрую волю", – цитирует "РИА Новости" заявление турецкого лидера на пресс-конференции в Гааге.

Как напоминает агентство, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей турецкого ОПК по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). США также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией.

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Россия
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Турция
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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