В поисках альтернативного вида топлива: в Китае в июле произведут первую крупную партию «зеленого» метанола для судоходства

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Китайские производители сумели создать замкнутый цикл от разработки и производства до применения экологически чистого топлива. Об этом свидетельствует тот факт, что в Китае в июле произведут первую крупную партию «зеленого» метанола для судоходства.

Как сообщает газета China Daily, об этом заявил Ни Цзяньцзюнь, заместитель гендиректора компании-производителя Shanghai Boiler Works, входящей в структуру Shanghai Electric Group.

Он рассказал, что выработанное топливо будет использовано для бункеровки торговых судов французской судоходной и логистической группы CMA CGM.

Производством «зеленого» метанола, как альтернативного вида топлива, займется предприятие в городе Таонань, расположенном в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Полученное топливо будет доставлено в порт Шанхая.

Годовая производственная мощность завода в Таонане составляет 50 000 тонн, и мы планируем увеличить мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке

- заявил Цзяньцзюнь.

Он добавил, что кроме данного проекта разрабатывается еще один с годовой производительностью 200 тысяч тонн метанола. Замглавы предприятия отметил, что все основные технологии и ключевое оборудование для производства в Таонане разрабатываются компанией Shanghai Electric.

Согласно информации газеты Shanghai Observer, из 180 миллионов тонн метанола, произведенных в мире в 2023 году, только 500 тысяч тонн были «зелеными». Из них 300 тысяч тонн – китайского производства.

На данный момент «зеленый» метанол считается одним из наиболее перспективных видов топлива для судоходства в связи с ростом международных требований к углеродной нейтральности.

Ранее сообщалось, что компания «Хуанэн Таонань» получила разрешение на реализацию проекта мощностью 300 тысяч тонн по производству синтетического метанола из водорода, полученного при помощи ветровой и солнечной энергии.