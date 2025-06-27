Airbus поставит НАТО дополнительные транспорты-заправщики A-330 MRTT

ЦАМТО, 26 июня. Агентство поддержки и приобретений НАТО NSPA (NATO Support and Procurement Agency) разметило заказ на поставку двух дополнительных самолетов A-330 MRTT (Multi Role Tanker Transport).

Как сообщила компания Airbus, самолеты предназначены для пополнения многонационального флота транспортов-заправщиков НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet).

Таким образом, после поставки двух дополнительных самолетов флот транспортов-заправщиков MRTT НАТО возрастет до 12 ед. Два дополнительных A-330 будут поставлены в 2028 и 2029 годах. Закупка новых самолетов обусловлена официальным присоединением к программе MMF Швеции и Дании.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2012 году. В июле 2016 года министерства обороны Нидерландов и Люксембурга подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную закупку A-330 MRTT в рамках программы формирования многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF. С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов, включающее опционы на поставку дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран. В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия, в 2018 году – Бельгия, а в 2019 году – Чехия.

Первый A-330 MRTT был передан заказчику в июне 2020 года. Девятый самолет был поставлен в феврале 2026 года. Предполагается, что поставка десятого самолета будет выполнена в 2026 году.

Многонациональный флот MRTT обеспечивает стратегические перевозки, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию в интересах шести стран-участниц проекта. "Эйндховен" является основной авиабазой, где размещается подразделение A-330 MRTT. Кроме того, самолеты применяются с авиабазы в Кельне (Германия).

В ходе встречи министров обороны стран НАТО 5 июня 2025 года письмо о намерениях присоединиться к многонациональному флоту транспортов-заправщиков НАТО MMF подписали главы военных ведомств Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. NSPA рассчитывает на присоединение к программе других стран.

Самолет A-330 MRTT обеспечивает дозаправку топливом в воздухе, перевозку пассажиров и медицинскую эвакуацию. Он может взять на борт до 300 военнослужащих или 45 т груза, нести 111 т топлива без дополнительных топливных баков, что превышает возможности его конкурентов. Самолет может оснащаться подкрыльевыми контейнерными системами дозаправки со шлангом и стыковочным узлом, подфюзеляжной штанговой системой дозаправки. В медицинской конфигурации обеспечивается перевозка до 130 лежачих пациентов.