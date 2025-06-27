Украина за пять месяцев потратила на оборону почти триллион гривен

ЦАМТО, 26 июня. Украина за пять месяцев этого года потратила на оборону почти триллион гривен (23,8 млрд. долл.), что на 34% больше, чем было потрачено за аналогичный период прошлого года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 25 июня украинский премьер Денис Шмыгаль.

Ранее в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 млрд. гривен (9,6 млрд. долл.) на военные расходы.

"За первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 триллион гривен (23,8 млрд. долл.). Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств", – сообщил Д.Шмыгаль.

Он уточнил, что в целом предлагается увеличить финансирование на оборону и безопасность Украины в этом году на 412 млрд. гривен (9,8 млрд. долл.). По словам Д.Шмыгаля, покрыть эти расходы планируют за счет увеличения доходов бюджета и увеличения внутренних заимствований.