Войти
ЦАМТО

Украина за пять месяцев потратила на оборону почти триллион гривен

748
0
0
Украинская гривна
Украинская гривна.
Источник изображения: © Pixabay Image by Eugene Kozlovsky from Pixabay

ЦАМТО, 26 июня. Украина за пять месяцев этого года потратила на оборону почти триллион гривен (23,8 млрд. долл.), что на 34% больше, чем было потрачено за аналогичный период прошлого года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 25 июня украинский премьер Денис Шмыгаль.

Ранее в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 млрд. гривен (9,6 млрд. долл.) на военные расходы.

"За первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 триллион гривен (23,8 млрд. долл.). Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств", – сообщил Д.Шмыгаль.

Он уточнил, что в целом предлагается увеличить финансирование на оборону и безопасность Украины в этом году на 412 млрд. гривен (9,8 млрд. долл.). По словам Д.Шмыгаля, покрыть эти расходы планируют за счет увеличения доходов бюджета и увеличения внутренних заимствований.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 01:16
  • 9503
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 23:44
  • 1
«Герани» предложили вооружить ракетами
  • 27.06 22:24
  • 0
Вопросы к "В военной разведке США заявляют, что возможные выводы об уроне ядерной программе Ирана носят очень предварительный характер - СМИ"
  • 27.06 20:15
  • 1
Ответ на "Россия не нашла в трофейных танках ничего прорывного"
  • 27.06 18:30
  • 454
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 27.06 16:42
  • 0
Оркестр калибра: симфония для Полонеза
  • 27.06 15:14
  • 1059
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 12:38
  • 0
Уступит Брюссель Варшаве или проявит гибкость?
  • 27.06 12:03
  • 1
Конца конфликту не видно, а экономика Украины балансирует на грани (The Washington Post, США)
  • 27.06 11:19
  • 2
США профинансируют способный сбросить атомную бомбу на Россию аппарат
  • 27.06 10:20
  • 0
Расширяя границы
  • 27.06 09:39
  • 0
Диалог в тени санкций
  • 27.06 05:47
  • 0
В свете форумных обсуждений - о ЗРК объектово-зональной и войсковой ПВО РФ
  • 26.06 22:56
  • 0
Ответы в теме "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС"
  • 26.06 18:50
  • 2
Критически важное микроэлектронное предприятие остановлено из-за убыточных цен на гособоронзаказ