Министр обороны Индии обсудил с Белоусовым укрепление сотрудничества с Россией

Главы оборонных ведомств провели продуктивные обсуждения по развитию двусторонних отношений

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июня. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх обсудил с российским коллегой Андреем Белоусовым укрепление сотрудничества двух стран в сфере обороны. Об этом сообщила пресс-служба индийского военного ведомства.

"Министры провели продуктивные обсуждения по укреплению двустороннего сотрудничества в области обороны между Индией и Россией", - заявили в индийском министерстве.

Двусторонняя встреча Сингха и Белоусова прошла на полях встречи министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

Китай в текущем году председательствует в ШОС. В настоящее время эта организация объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).