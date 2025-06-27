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В России создали стреляющего лазерами робота

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Специалисты Ростеха разработали робота для лазерного разминирования мин и СВУ

Специалисты «Ростеха» разработали прототип нового роботизированного комплекса лазерного разминирования. Он представлен в ходе Международного форума «Инженеры будущего», сообщается в официальном Telegram-аккаунте госкорпорации.



Сильнейший источник лазерного излучения помогает нейтрализовывать неразорвавшиеся боеприпасы, мины и самодельные взрывные устройства, в том числе снабженные неконтактными датчиками подрыва. Оболочка прожигается и взрывчатое вещество выплавляется без его детонации, таким образом и происходит обезвреживание.

Устройство работает от аккумуляторных батарей, а управляется дистанционным способом по радиоканалу или оптоволокну. Дальность действия при этом достигает нескольких километров, что обеспечивает полную безопасность оператора.

Уточняется, что изделие обладает оптимальными массогабаритными характеристиками и готово к серийному выпуску.

Ранее сообщалось, что в российские войска поставили новейшие мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь». Как пояснили в пресс-службе «Ростеха», эти малогабаритные боеприпасы предназначаются для уничтожения различных целей в ближней зоне. Они способны бороться и с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), добавили в холдинге.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
РТК
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