Создание противостоящих России и Китаю блоковых структур в АТР деструктивно для безопасности региона, заявил министр обороны РФ

Циндао. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Блоковые структуры антироссийской и антикитайской направленности, которые создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США, Великобритания и ряд других государств оказывают деструктивное влияние на стабильность в этой части мира, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности", - сказал Белоусов на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, которое прошло в четверг в китайском Циндао.