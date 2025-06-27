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Интерфакс-АВН

Министры обороны стран ШОС обсудили актуальные угрозы военной безопасности

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Флаги стран - участников ШОС. Архивное фото
Флаги стран - участников ШОС. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Минск. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Современные вызовы и угрозы военной безопасности обсудили на совещании министры обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в Минобороны Белоруссии в четверг.

"В Циндао прошло совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В соответствии с повесткой дня стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности на пространстве ШОС и мер по их нейтрализации", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин довел позицию белорусской стороны в отношении "возрастающей роли ШОС в обеспечении безопасности и поддержании стабильности на Евро-Азиатском пространстве, совместном противостоянии новым вызовам и угрозам, а также приоритетов Республики Беларусь в работе в качестве полноправного члена Организации".

Глава военного ведомства выразил признательность странам-участницам за поддержку вступления Белоруссии в ШОС.

"Мы всегда последовательно выступали и продолжаем выступать за развитие дружбы, обеспечение неделимой безопасности, равноправие, взаимное уважение интересов, консенсус и совместное развитие. Это именно те отличительные черты международных отношений, которые присущи ШОС и принципам ее деятельности. За 24 года государствам-членам удалось выстроить конструктивное партнерство, не направленное против третьих сторон, и долгосрочное добрососедство, не приемлющее внешнего давления", - отметил Хренин.

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