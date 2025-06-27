Министр обороны Белоруссии выступает за возобновление учений ШОС "Мирная миссия"

Минск. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предложил возобновить проведение государствами-членами ШОС учения "Мирная миссия", направленного на развитие военной составляющей Организации и повышение оборонного потенциала ее государств-членов, сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны в четверг.

"В рамках данного учения целесообразно продолжить и проведение заседаний на уровне начальников генеральных штабов, в ходе которых будут вырабатываться новые перспективные направления сотрудничества в военной сфере. Республика Беларусь готова включиться в предметную работу в данной области, а также рассмотреть и поддержать любые другие конструктивные предложения", - заявил Хренин на совещании министров обороны государств-членов ШОС в китайском Циндао.

Министр между тем заявил, что угроза вовлечения ядерных государств в прямое противостояние стала вполне реальной.

"Отдельные страны и их коалиции выбрали путь открытой милитаризации и наращивания боевого потенциала с угрозой его применения для реализации политических амбиций. Такие подходы и действия уже привели к тому, что в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в других регионах мира происходят крупные военные конфликты. Их дальнейшая эскалация способна привести к непоправимым последствиям в глобальном масштабе. Угроза вовлечения ядерных государств в прямое противостояние стала вполне реальной", - отметил он.

По его словам, Белоруссия рассматривает ШОС "как консолидирующее ядро, вокруг которого формируется идея создания сообщества единой судьбы человечества с устойчивым разноплановым развитием".