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РИА Новости

Белоусов призвал ШОС наращивать усилия для борьбы с терроризмом

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Белоусов призвал ШОС наращивать коллективные усилия для борьбы с терроризмом

ЦИНДАО, 26 июн - РИА Новости. Военным ведомствам стран - участниц ШОС надо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам, которые исходят из Сирии, Афганистана и Украины, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Необходимо наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и экстремизму. В том числе - исходящим из Сирии, Афганистана и Украины. Также представляется логичным поступательное объединение потенциала Организации с возможностями других международных региональных структур в области безопасности. В первую очередь - с ОДКБ и СНГ", - сказал министр обороны России на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОСв четверг.

Он подчеркнул, что "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС".

"Сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности. Нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в Организации многолетние связи. При этом обеспечить оптимальный учёт интересов каждой страны ШОС", - сказал Белоусов.

Среди шагов, которые помогут решить данные задачи, он назвал, в частности, усиление взаимодействия по линии оборонных ведомств.

"Для выработки практических мер реагирования на возможные угрозы - продолжить консультации по вопросам обеспечения безопасности на пространстве ШОС. Уделять приоритетное внимание совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки при реализации планов военного сотрудничества как в формате ШОС, так и на двусторонней основе. Следует расширять географию и тематику совместных учений. Совершенствовать подготовку привлекаемых к ним формирований", - сказал Белоусов.

По его словам, Москва готова "делиться российским опытом и передовыми способами ведения боевых действий".

Министр обороны России уверен, что "реализация предложенных подходов будет способствовать поступательному развитию Организации, наращиванию её потенциала и укреплению авторитета на международной арене".

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Афганистан
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Сирия
Украина
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Проекты
Военные учения
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