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РИА Новости

"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Bernat Armangue

Меркурис: Киев ждет катастрофа, если российская армия выйдет к Днепру

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим ждет полная катастрофа, если российская армия продолжит свое наступление в Днепропетровской области и выйдет к реке Днепр, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя недавние сводки Минобороны России.

"Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра", — сказал он.

По словам Меркуриса, у украинцев нет сильной обороны и численного превосходства в пограничных районах Днепропетровской области.

"Украина уже рушится в Донбассе, <…> и мы видим, что русские продвигаются все быстрее и быстрее с каждым днем", — сказал он.

Аналитик также отметил, что Украина уже исчерпала резервы противовоздушной обороны и имеет серьезные проблемы с личным составом вооруженных сил.

Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.

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