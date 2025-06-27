Первый самолет РЭБ для ВСУ.

Как стало известно на проходящем в Париже авиасалоне Вооруженные силы Украины получат первый сверхлегкий самолет РЭБ для борьбы с российскими беспилотниками.

Двухместный самолет РЭБ Shark является продукцией чешско-словацкого предприятия SHARK.AERO. Одномоторный аппарат с тандемным расположением пилотов изначально выполнен на базе сверхлегкой модели Shark UL, изначально предназначенной для гражданского использования. Изделие обладает высокой маневренностью и скоростью.

В военной версии самолет РЭБ предназначен для обнаружения и подавления беспилотников противника. Считается, что он предоставит ВСУ мобильный вариант ПВО против российских БПЛА.

По сообщению представителя производителя, версия Shark UL для радиоэлектронной борьбы специально разработана для Украины. С помощью установленной РЛС она способна обнаруживать электромагнитные сигнатуры таких БПЛА, как «Шахид»/«Герань» и «Орлан». После обнаружения бортовые системы могут создавать для них помехи с помощью оборудования, закрепленного под фюзеляжем.

Сверхлегкий самолет РЭБ Shark UL

Оборудование самолета РЭБ

Комплекс РЭБ состоит из двух основных систем. Первая подавляет навигационные сигналы GNSS. Вторая создает помехи для каналов видео и дистанционного управления дронами противника.

Для минимального влияния на на аэродинамику самолета оборудование установлено в капсуле под центром фюзеляжа. С высоты около 1800 м система может создавать помехи беспилотникам в радиусе до 4,5 км.

Дроны «Шахид»/«Герань» действительно используют инерциальные навигационные системы в качестве резерва спутниковой навигации GNSS, но они отклоняются от курса во время полета, который может длиться несколько часов. Устойчивые помехи от самолета РЭБ могут вызвать значительные отклонения от курса, даже если он не сразу сбивает вражеский беспилотник.

Военная модификация Shark UL оснащена карбюраторным двигателем Rotax мощностью 100 л.с. и усиленным генератором для питания оборудования РЭБ. В крейсерском полете самолет развивает скорость 270 км/ч, максимальная скорость – 300 км/ч. Это позволяет ему пролетать до 2000 км или в легком исполнении оставаться в воздухе до 12 часов. Благодаря встроенной системе подачи кислорода рабочий потолок достигает 5500 м. Он оснащен общей системой спасения с ракетным двигателем, позволяющей самолету безопасно опускается на землю на парашюте. Система спасения может активироваться пилотом или штурманом.

По мнению зарубежных экспертов, низкие эксплуатационные расходы, увеличенный эксплуатационный ресурс в сочетании с возможностями РЭБ превращают Shark UL в гибкую и расширяемую платформу для борьбы с БПЛА на больших территориях.

По материалам ресурса esut.de