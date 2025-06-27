Новейшая версия "Герани" подорвала важный объект ВСУ в Краматорске

Источник изображения: Министерство обороны РФ

Попадание новейшей модификации "Герани" вызвала мощный взрыв на объекте ВСУ, расположенном на военном аэродроме в Краматорске. Министерство обороны РФ обнародовало видео успешной атаки беспилотника-камикадзе.

Под удар попала замаскированная цель, являющая специализированным цехом, где боевики формирований киевского режима осуществляли сборку беспилотных летательных аппаратов.

Обращает на себя внимание то, что "Герань" во время пикирования передавала оператору видеокартинку, что позволило обеспечить стопроцентное попадание.

Мощный взрыв, поднявшийся на высоту нескольких десятков метров, полностью уничтожил сооружение. От него остались лишь дымящиеся обломки, а также несколько искореженных транспортных средств у входа.

Беспилотники "Герань" постоянно совершенствуются, улучшаются характеристики мощности боевых частей, дальность полета и точность попадания. В настоящее время эти БПЛА считаются одними из самых опасных и массовых в своем классе.

Фото и видео Министерство обороны РФ