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ТАСС

Представитель проекта системы связи "Веда" заявил, что ВСУ не смогли ее взломать

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Связист ВС РФ развертывает средства связи в зоне спецоперации
Связист ВС РФ развертывает средства связи в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Специалист отметил, что целые украинские институты пытались получить доступ к протоколу шифрования, но не справились

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Украинские институты пытались получить доступ к протоколу шифрования трофейных российских станций со специальным программным обеспечением "Веда" для закрытой связи в зоне СВО, однако провалили эту задачу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель проекта.

"Специальное программное обеспечение "Веда", шифрующее все разговоры и служебные данные радиосетей DMR, предназначено для использования на линии контроля средств радиоэлектронной разведки противника. Система закрытой связи разработана волонтерами и применяется в зоне СВО с 2023 года. Известно, что ВСУ разными способами получили на руки станции с нашей прошивкой. Целые украинские институты пытались получить доступ к протоколу шифрования, но этого сделать не смогли, что заставляет противника очень нервничать. Крайне вероятно, что страны коллективного Запада также работают в настоящий момент над этой задачей, но технически взломать систему "Веда" невозможно", - заявили в проекте.

Специалист подчеркнул, что "Веда" - пример того, что "отечественный народный ВПК способен не только быстро реагировать на быстро меняющиеся запросы группировок войск относительно FPV-дронов и комплексов РЭБ, но и разрабатывать уникальные программные продукты в области современных средств связи, так необходимых нашим военнослужащим в зоне СВО". "На безвозмездной основе группа инженеров и программистов в кратчайшие сроки - менее полугода - смогла интегрировать в импортную аппаратную платформу гражданских служебных радиостанций DMR стандарта совершенно уникальный программный продукт, имеющий свой отечественный протокол", - сказал собеседник ТАСС. 

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Украина
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