Опора дрона: пехотных офицеров начнут учить тактике применения БПЛА

Какие навыки получат курсанты на новом факультете

Будущих пехотных офицеров впервые начнут учить управлять подразделениями беспилотников. Соответствующий факультет откроется в 2025 году в Московском высшем общевойсковом командном училище, сообщил «Известиям» источник в Минобороны. Ранее похожие дисциплины начали преподаваться в вузах Военно-воздушных сил и ВДВ. Эти меры помогут готовить офицеров с важной специализацией как минимум до того момента, как в 2027 году появиться первое специализированное Высшее военное училище войск беспилотных систем.

Будущих пехотных офицеров впервые начнут учить управлять подразделениями беспилотников. Соответствующий факультет откроется в 2025 году в Московском высшем общевойсковом командном училище, сообщил «Известиям» источник в Минобороны. Ранее похожие дисциплины начали преподаваться в вузах Военно-воздушных сил и ВДВ. Эти меры помогут готовить офицеров с важной специализацией как минимум до того момента, как в 2027 году появиться первое специализированное Высшее военное училище войск беспилотных систем.

Новый факультет беспилотной авиации

Факультет беспилотной авиации откроется в 2025 году в Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ), сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Будущих пехотных офицеров будут учить управлять подразделениями, воюющими с применением дронов. В программу обучения войдут радиоэлектроника, дистанционное зондирование Земли, цифровая обработка информации и т.д.

— Сейчас это одна из важнейших тем. Беспилотники проникают во все сферы военного применения, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Эту специфику в складывающихся условиях офицеры должны знать.

По мнению эксперта, обучать управлению подразделениями БПЛА нужно во всех родах войск и видах Вооруженных сил.

— Их применяют и в пехоте, и в артиллерии. Танкистов тоже нужно учить связываться с беспилотниками. Если какой-то командир не будет иметь беспилотников, он будет уступать противнику. Соответственно, нужно готовить людей, которые знают всю эту специфику, — заключил он.

В обучении командиров подразделений БПЛА уже многое наработано, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Речь идет не просто о подготовке кадров, — пояснил он. — Скорее всего, будет дан импульс научной мысли. Курсанты должны изучать разные виды применения беспилотных летательных аппаратов: в целях противовоздушной обороны, разведки, помощи штурмовикам, продовольственного и материально-технического обеспечения. Должно быть понимание, как взаимодействовать с танковыми подразделениями, с артиллерией, с разведкой. Скорее всего, будет написан боевой устав по применению беспилотных аппаратов. Такая необходимость появилась.

Ранее «Известия» сообщали, что в России может появиться первое Высшее военное училище войск беспилотных систем. Соответствующая инициатива обсуждается в Минобороны. При положительном решении училище станет первым специализированным вузом нового рода войск. Планируется, что ВУЗ примет первых курсантов к 1 сентября 2027 года. Он будет выпускать офицеров для нового рода войск.

Сейчас специализированных военных вузов по направлению беспилотных систем в России нет. Соответствующая подготовка ведется в некоторых вузах другого профиля. В частности, в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского функционирует факультет беспилотной авиации. А в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище работает учебная программа «применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами».

Как развиваются войска беспилотных систем

В конце 2024 года глава Минобороны Андрей Белоусов объявил о создании войск беспилотных систем как отдельного рода войск. Их формирование завершится в III квартале 2025-го. Белоусов тогда отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников и этот показатель растет.

В апреле президент РФ Владимир Путин сообщил, что в прошлом году войска получили более 1,5 млн беспилотников. Ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов.

С начала спецоперации Россия активно развивает производство беспилотников и насыщает ими войска. Ранее «Известия» сообщали, что в артиллерийских бригадах сформированы разведывательно-ударные дивизионы БПЛА. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Дроны ведут результативную охоту за расчетами вражеских БПЛА, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы.

В войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали специальную подготовку операторов дронов. Личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью, а также учится управлять, вести разведку и корректировку огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. В войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ-защиты.

Курс по применению беспилотников включили в программу высших учебных заведений Военно-морского флота. Теперь все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных дронов для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт работы с дронами в зоне боевых действий.

Применение БПЛА на флоте имеет свои особенности. Аппараты используются для осмотра акватории вокруг кораблей во время стоянки, для обнаружения диверсантов, для уничтожения вражеских беспилотников и безэкипажных катеров. Кроме того, они мониторят территорию вокруг береговых воинских частей.

Роман Крецул

Андрей Федоров