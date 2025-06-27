Ростех: бронетранспортер БТ-3Ф способен адаптироваться под разные условия боя

Технику критиковали в СМИ за отсутствие защиты от FPV-дронов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бронетранспортер БТ-3Ф, который критиковали в СМИ за отсутствие защиты от FPV-дронов, может адаптироваться под различные условия обстановки и угрозы, дооснащаться комплектом допзащиты. Об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

"Сегодня, в принципе, любая боевая техника должна иметь модульность и возможность установки комплектов дополнительной защиты. Иметь возможность адаптироваться под различные условия обстановки и угрозы. И БТ-3Ф подобными качествами обладает. Опыт СВО показывает, что применение РЭБ, постановки аэрозольных и дымовых помех, мангалов, противокумулятивных решеток и противодроновых сеток лучше защищает от FPV-дронов, чем стандартные методы защиты. И на государственные испытания поставлено изделие уже с необходимыми комплектами дополнительной защиты", - сказал он в интервью "Красной звезде".

Среди важных преимуществ этого бронетранспортера Оздоев отметил высокую проходимость на сложных типах грунта. Машина ремонтопригодна благодаря унификации с БМП-3. "Также БТ-3Ф прост в обслуживании, стоит разумных денег и может выпускаться крупными сериями. Это позволяет обеспечить значительное количество подразделений защищенным транспортом - массово и в срок. Таким образом, концепция БТ-3Ф базируется на множестве факторов одновременно: характер боевых задач, экономическая эффективность, сохранение мобильности, логистика, серийность, живучесть и тактика применения. Это не единичное решение, а часть продуманной системы", - объяснил он.

БТ-3Ф создавался как гусеничный плавающий бронетранспортер для морской пехоты. Основная задача БТ-3Ф - обеспечить мобильность подразделений, в том числе при форсировании морских и водных преград, при переброске личного состава и грузов к переднему краю. "В этой связи в базовом варианте защита бронетранспортера ориентирована на отражение осколков, пуль стрелкового оружия до 12,7 мм и противопехотных мин. В то же время в лобовой проекции он держит снаряды пушки калибра 30 мм. <...> Бронетранспортер построен на базе БМП-3, но лишен тяжелого боевого модуля с пушкой. Это позволило высвободить массу - более 3 тонн, которую использовали для размещения всевозможной полезной нагрузки", - напомнил Оздоев.

Он пояснил, что у этой машины нет задачи ходить в атаку или в штурмы. "В реальности используется сложная тактика: наступает группа машин: танки, БМП, БТР, проводится артподготовка, зачищается "малый воздух", работает разведка, огневые средства подавляют очаги сопротивления. В таких условиях БТ-3Ф будет находиться во второй линии, чтобы обеспечить доставку и спешивание десанта вблизи позиций противника, одновременно оказывая поддержку пулеметным огнем. С другой стороны, без разведки и подавления угроз огневых средств врага, любая техника - хоть одиночная машина, хоть группа машин - будет уничтожена независимо от уровня защиты. Это мы не раз видели при попытках контрнаступлений ВСУ, в том числе с применением тяжелой и высокозащищенной западной техники", - заключил Оздоев.