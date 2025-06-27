Саммит ЕС в Брюсселе станет прямым продолжением саммита НАТО в Гааге

Основным отличием будет отсутствие в Бельгии президента США Дональда Трампа

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе 26-27 июня будет посвящен обсуждению форсированной милитаризации ЕС и подготовки к военному противостоянию с Россией к 2030 году, поставок оружия Киеву для поддержки его способности продолжать боевые действия, а также дискуссии о 18-м пакете санкций против России. Участники саммита также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, уделяя основное внимание не конфликту Израиля и Ирана с участием США, а также гуманитарной ситуации в Газе.

Впервые за всю историю Евросоюза его саммит проходит на следующий день после саммита НАТО (в Гааге 24-25 июня). Ранее такие мероприятия всегда были разнесены на недели и даже месяцы, что подчеркивало независимый характер двух организаций. Сейчас эти два саммита фактически слились в одну длинную встречу с практически сквозной повесткой. Более того, руководители ЕС - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас - были приглашены на саммит НАТО, таким образом, даже состав их участников максимально сблизился.

Основным отличием саммита ЕС от саммита НАТО станет отсутствие в Брюсселе президента США Дональда Трампа.

Продолжать конфликт

Как заявил глава Евросовета Антониу Кошта в своем письме - приглашении лидерам стран НАТО, на саммите предстоит обсудить продолжение военной и финансовой помощи Украине, что четко коррелирует с заявленной в Гааге целью НАТО "обеспечить Украине возможность сражаться на ближайшие годы". В тексте Кошты это называется "помогать Украине обеспечить реальный мирный процесс".

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС с начала конфликта предоставил Киеву €150 млрд помощи, из них €50,8 млрд в виде военных поставок.

Санкции против России

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас выразила надежду на полях саммита НАТО, что лидеры ЕС в четверг достигнут согласия по введению 18-го пакета санкций против России, которое опять тормозит Венгрия. Одной из проблем остается вопрос о снижении так называемого потолка цен на нефть с $60 за баррель до $45. Еврокомиссия ранее анонсировала эту меру, но не смогла заручиться поддержкой "группы семи", включая США, в этом вопросе. Без американской поддержки эта мера, которая и так игнорируется большинством перевозчиков, рискует превратиться в пустое заявление.

Геоэкономика

Кошта также анонсировал дискуссию о "геоэкономических вызовах", которая будет в реальности посвящена теме финансирования гонки вооружений в Европе.

На саммите НАТО было принято решение о повышении военных расходов стран НАТО до 5% их ВВП к 2035 году. Теперь на саммите ЕС странам сообщества, в бюджетах которых нет лишних денег, а долговая нагрузка в среднем по зоне евро приближается к 90% ВВП, надо придумать, какие фискальные меры они могут использовать, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО, не подорвав уровень жизни своих граждан.

Лидеры ЕС также будут обсуждать собственные европейские задачи по повышению боеготовности Евросоюза к 2030 году.

Газа, не Иран

По Ближнему Востоку главной темой дискуссии на саммите станет гуманитарная ситуация в Газе. Конфликт Израиля и Ирана обсуждать практически не будут, поскольку по нему достигнут полный консенсус на саммите НАТО в Гааге - европейские страны НАТО похвалили президента США за удары по Ирану и объявили, что Тегеран "никогда не должен получить ядерное оружие". А генсек НАТО Марк Рютте пошел еще дальше и заявил, что удары США в глазах НАТО якобы "полностью соответствовали международному праву".