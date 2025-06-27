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ТАСС

Ростех: БМП Bradley выводятся из строя одним-двумя попаданиями дронов

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Трофейная БМП М2A2 Bradley
Трофейная БМП М2A2 Bradley.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев заявил, что работы над тяжелыми боевыми машинами пехоты продолжаются, но они никогда не смогут стать массовым решением для армии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Широко разрекламированные американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley зачастую выводятся из строя одним-двумя попаданиями беспилотников, несмотря на наличие динамической защиты. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

По его словам, с одной стороны, звучат призывы к созданию сверхзащищенных тяжелых БМП и БТР, с другой - высказывается идея массового применения легкой, незащищенной техники: багги, квадроциклов и прочего. Подобные точки зрения имеют право жизнь, но если вырывать их из контекста и рассматривать как универсальные решения, они теряют связь с реальностью.

"Например, никто не вдается в детали, какой на практике будет тяжелая БМП, способная выдерживать многократные попадания ПТУР и FPV-дронов с кумулятивными боевыми частями с различных ракурсов. При попытке реализовать подобный проект получится нечто значительно большее, чем широко разрекламированная сегодня Bradley, которая зачастую выводится из строя одним-двумя попаданиями, несмотря на наличие динамической защиты Brat", - сказал Оздоев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, для того чтобы броня тяжелой БМП с динамической защитой и другими дополнительными экранами действительно отражала неоднократные попадания, такой машине потребуется масса около 60 тонн. "Это больше, чем у основного танка. Такая техника будет нуждаться в усиленной ходовой части, мощном двигателе, сложной трансмиссии. И даже она не обеспечит гарантированной защиты и выживаемости экипажа и десанта в современном конфликте с высокотехнологичным противником", - подчеркнул Оздоев.

Он отметил, что в настоящее время работы над тяжелыми БМП продолжаются. "Но эти машины никогда не смогут стать массовым решением для вооруженных сил, так как они очень дороги, а их производство, ремонт и эксплуатация требуют больших ресурсов, времени и трудозатрат. Войска нуждаются именно в массовом и доступном транспорте, а тяжелые бронемашины должны использоваться как специализированный тип", - заявил Оздоев. 

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