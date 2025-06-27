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ТАСС

ТАСС: ЦКБ МТ "Рубин" готовит проект музеефикации АПЛ "Дмитрий Донской"

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Комната отдыха АПЛ «Дмитрий Донской»,
Комната отдыха АПЛ «Дмитрий Донской», .
Источник изображения: Слава Степанов

Предполагается, что работы по извлечению из субмарины критически важных узлов и механизмов будут выполнены на одном из предприятий Центра судоремонта "Звездочка" ОСК"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ОСК готовит проект музеефикации самой большой в мире атомной подводной лодки (АПЛ) "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула". Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к кораблестроительной отрасли.

"ЦКБ МТ "Рубин" готовит проект музеефикации самой большой в мире АПЛ "Дмитрий Донской". Предполагается, что практические работы по извлечению из субмарины критически важных узлов и механизмов будут выполнены на одном из предприятий Центра судоремонта "Звездочка" ОСК", - сказал он. По словам собеседника агентства, эти работы могут продлиться несколько лет.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В марте глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ), моряк-подводник, капитан 1 ранга Владимир Мальцев сообщал ТАСС, что АПЛ "Дмитрий Донской" станет частью музея на Балтике. "Принято очень своевременное решение. Оно важно не только для наших современников, но и для будущих поколений. Россия с петровских времен - великая морская держава. ТК-208 "Дмитрий Донской" - яркое тому свидетельство, вершина научно-технической мысли", - сказал он.

По словам Мальцева, этот корабль был создан благодаря российским корабелам, ученым, конструкторам, инженерам, рабочим. "Это будет выдающийся музей, показывающий всему миру величие нашего государства", - отметил глава ДПФ. 

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Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
ОСК
Проекты
941 Акула
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