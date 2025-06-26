На «ОДК-Сатурн» внедрены уникальные российские станки для создания деталей авиадвигателя ПД-8.

Гибридное лазерно-эрозионное оборудование позволяет сократить время на производство лопаток турбин силовых установок

На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) запущено в работу отечественное гибридное лазерно-эрозионное оборудование, не имеющее аналогов в России. Оно применяется для производства лопаток турбин новейшей силовой установки ПД-8.

Станки используются для обработки перфорационных отверстий в сопловых и рабочих лопатках турбин авиационных двигателей. За одну операцию станок выполняет два вида обработки — лазерную и электроэрозионную.

Оборудование не имеет отечественных аналогов, а его стоимость существенно ниже зарубежных образцов. Ранее в России электроэрозионная обработка отверстий малых диаметров вращающимся электродом в лопатках турбин выполнялась только на импортных станках, а лазерная обработка по керамическому покрытию практически отсутствовала.

Разработка новой гибридной установки велась по техническому заданию «ОДК-Сатурн» на предприятии в Зеленограде.

«Создание, внедрение и испытание российского оборудования проводились при непосредственном участии специалистов «ОДК-Сатурн». Эта установка уникальна для России — наличие не только электроэрозионной, но и лазерной функции расширяет возможности для развития технологии перфорации. Это оборудование позволяет сократить время на производство лопаток отечественных силовых установок, в том числе перспективного двигателя ПД-8. Сегодня на предприятии размещены четыре современных станка, три из которых уже введены в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время планируется поставка еще четырех установок. Работа станков уже фактически организована в круглосуточном режиме», — отметил главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

Лопатки турбины авиадвигателей подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому для повышения их жаростойкости, помимо нанесения защитного керамического покрытия, в них прожигают отверстия малого диаметра, которые создают эффект «пленочного охлаждения». Это дополнительно защищает лопатку от воздействия горячего газового потока, который создается в авиационном двигателе.

Российская гибридная лазерно-эрозионная установка позволяет в автоматическом режиме создавать в сопловых и рабочих лопатках турбин перфорационные отверстия с заданными параметрами. Функция предварительной лазерной обработки удаляет с поверхности лопатки защитное керамическое покрытие с последующим прожигом отверстий методом электроэрозионного фрезерования. Его принцип заключается в «вырывании» частиц материала с поверхности лопатки импульсом электрического разряда.

Поставка отечественных установок производится в рамках программы технического перевооружения предприятия.