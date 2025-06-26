"Украина может победить". В НАТО допустили превосходство Киева в конфликте

Новый командующий ВС США в Европе Гринкевич допустил победу Украины в конфликте

Только что получивший должность Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе и пост главы Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич допустил победу Украины над Россией. Как стоит относиться к словам американского военачальника, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

О возможной победе Киева американский военачальник Алексус Гринкевич сообщил во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах вооруженного противоборства между Москвой и Киевом.

«Я считаю, что Украина может победить», - заявил Гринкевич.

Он отметил, что украинцы проделали невероятную работу по защите своей страны, заставляя Россию добиваться лишь незначительных успехов огромной ценой. И США, по его словам, должны продолжать помогать Украине.

Несомненно, подобная тональность выступления Гринкевича воодушевит политический класс в Киеве. Но, как и всегда, американский генерал свое мнение о возможной победе Украины не детализировал, то есть каким образом Киев может победить и как может выглядеть поддержка США - то есть сколько необходимо Вашингтону выделить ассигнований, вооружения и военной техники, боеприпасов и других материальных средств.

Не сказал генерал и о том, как он себе представляет военную победу над ядерной державой. И, естественно, при этом не напомнил сенаторам, что по количеству тактических ядерных боеприпасов Россия на первом месте в мире.

Кроме того, открытым остается вопрос - стоит ли в принципе генералу, находящемуся на действительной военной службе и занимающему такой высокий пост, озвучивать прогнозы не столько военного, сколько политического плана. И не выходит ли это выступление за рамки его обязанностей.

Генерал не забыл и про Россию

К слову говоря, Гринкевич говорил в сенате не только об Украине. Он, в частности, отметил, что российский флот по-прежнему доминирует в Черном и Каспийском морях. Он также подчеркнул, что Россия активно инвестирует в современные технологии подводной войны, в том числе в средства поражения инфраструктуры.

Алексус Гринкевич. Источник: Jon Gambrell/Reuters

Упомянул Гринкевич и о необходимости пересмотра Североатлантическим альянсом своей ядерной доктрины.

По его мнению, «недавние модификации ядерной доктрины России наводят на мысль о потенциальном понижении порога применения ядерного оружия. Эти изменения в совокупности с широкой схемой развития ядерной сферы, а также риторикой со стороны России дают основания на переоценку нашей собственной позиции».

Кроме того, генерал считает, что США и их союзники по НАТО должны значительно расширить производство боеприпасов.

Также Гринкевич обратил внимание на угрозу боевого применения беспилотных летательных аппаратов против стран Европы и альянса в целом, назвав ее новой для НАТО. Он подчеркнул, что успешные атаки беспилотников на военные объекты - как в Иране, так и в ходе конфликта на Украине - иллюстрируют необходимость срочных инвестиций в развитие как средств противодействия БПЛА, так и собственных наступательных технологий.

«Это острая угроза, и наши инвестиции в технологии противодействия дронам, равно как и в развитие собственных подобных систем, требуют самого пристального внимания», - подчеркнул генерал.

Гринкевич даже сказал несколько слов о хуситах, считая, что пока они останутся проблемой для США. Таким образом, без всякого преувеличения, американский военачальник выступил в сенату с развернутым выступлением программного характера.

Но, похоже, самая его неубедительная часть заявлений генерала касается украинского вопроса. В своем мнение о возможной победе Украины Гринкевич, похоже, одинок даже среди представителей западного экспертного сообщества.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок